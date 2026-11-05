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Единство, солидарность и справедливость. В Витебске вспомнили идеалы Октябрьской революции

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
05 ноября 2026, 18:10

Единство, солидарность и справедливость. В Витебске вспомнили идеалы Октябрьской революции

5 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Идеалы и значение Октябрьской революции стали главной темой праздничной встречи в концертном зале "Витебск", передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель Витебского городского Совета депутатов Ольга Иванова отметила, что это историческое событие, как ни одно другое, оказало глобальное влияние. "Опыт 1917 года научил нас стремиться к лучшему. Извлекая уроки, мы определили ориентиры завтрашнего дня. Как подчеркивает наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко, Октябрьская революция - это историческая точка отсчета, наши первые шаги к суверенитету и национальной независимости. Спустя годы белорусский народ бережно хранит принципы единства, солидарности, историческую, национальную и культурную самоидентичность. Именно это и позволило устоять перед лицом внешней агрессии, сохранить государственность, мир и спокойствие на нашей белорусской земле. А идеалы справедливости, равенства, бескорыстного служения Отечеству, как и прежде, остаются незыблемы. Мы верим, что приверженность традициям и последовательная миролюбивая политика позволят нашему государству сохранить суверенитет в меняющихся глобальных условиях", - сказала Ольга Иванова. 
Она отметила, что постулаты Великого Октября нашли свое отражение в современной белорусской социально-экономической модели. 

"Эффективным трудом белорусского народа строится независимая, суверенная Беларусь. Вместе со страной развивается и наш город. Возводятся новые микрорайоны и социально значимые объекты, благоустраиваются улицы, парковые зоны и общественное пространство. Качество образования, медицинских услуг и локальных брендов обеспечивают городу инвестиционную и экономическую привлекательность. Но за всеми этими достижениями стоят люди - старательные, трудолюбивые. Их таланты и профессионализм поддерживают авторитет нашего города, региона и страны", - заключила Ольга Иванова.
Связь времен остро ощущают те, кому предстоит строить будущее страны. Так, представитель молодого поколения Максим Батурский, посетивший мероприятие, подчеркнул, что сегодня как никогда важно сберечь правду об историческом прошлом. Без этого честного, неискаженного взгляда на минувшие события невозможно защитить суверенитет и сохранить сильное государство.-0-
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