Джампинг под белорусские песни, квест, дрифт-батл. Что предложат спортплощадки Гомеля ко Дню города

4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле накануне и в день празднования 884-го Дня города, 12 сентября, развернутся спортивные локации. О том, чем они удивят горожан и гостей областного центра, рассказал журналистам начальник отдела спорта Гомельского горисполкома Виталий Савчиц, передает корреспондент БЕЛТАКак отметил начальник отдела, спортивные локации начнут работу уже с 10 сентября во всех районах областного центра. "Самая массовая локация - спортивный городок в районе Ледового дворца. Здесь будут представлены все спортивные школы, а также индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность в сфере физической культуры и спорта. Например, на полюбившемся многим гомельчанкам фитнес-джампинге можно будет позаниматься под белорусские песни - уже подготовлен номер, где свои силы может попробовать любой желающий", - сказал Виталий Савчиц.Он обратил внимание: на старте нового учебного года на данной локации многие ребята смогут выбрать для себя спортивные занятия по душе и записаться в секции.Еще одна масштабная спортивная площадка развернется 12 числа вблизи главной площади города. "Здесь наши титулованные тренеры проведут тренировки, мастер-классы. Всех желающих пригласят и на квест - его участники не останутся без приятных сюрпризов", - заверил начальник отдела."Массу впечатлений и порцию адреналина подарит зрителям "Автомотодрифт". На площадках (в районе Ледового дворца) будет представлено порядка 1 тыс. единиц - мото и авто. Все желающие до и после соревновательной дрифт-батл-программы смогут познакомиться с этой техникой, посидеть, поговорить с пилотами", - уточнил Виталий Савчиц.В дни праздника традиционно выберут и самого сильного гомельчанина. "Зрелищное соревновательное шоу пройдет 10 сентября возле Ледового дворца. В этом году мы разделили участников на три категории: до 80 кг, с 80 до 90 кг и свыше 90 кг. Это позволит в равной конкуренции всем желающим испытать себя в борьбе за почетный титул", - добавил начальник отдела спорта.-0-