Двушки по-прежнему лидируют. Чем еще отличился рынок квартир Гродно в октябре, рассказали в Госкомимуществе

"За прошедший месяц в Гродно было продано 284 квартиры (без учета сделок с долями). Это на 50 сделок меньше, чем в сентябре, однако больше, чем в октябре 2025 года, когда было совершено 274 сделки. Динамика цен по всем типам квартир по итогам месяца оказалась положительной. Средняя стоимость квадратного метра составила $1089. С начала года средняя цена квадратного метра выросла в среднем на 14%", - рассказали специалисты.

Предпочтения покупателей оставались стабильными. С двухкомнатными квартирами совершено 46% сделок - наиболее востребованный формат. С трехкомнатными - 31% сделок, с однокомнатными - 19%.

С двухкомнатными квартирами зарегистрирована 131 сделка - средняя стоимость квадратного метра составила $1119, увеличившись за месяц на 5%. С трехкомнатными квартирами заключили 88 сделок - их цена достигла $1020 за 1 кв.м, также прибавив 5%. Однокомнатные квартиры подорожали на 4% до $1191 за 1 кв.м, при этом было совершено 54 сделки. В сегменте квартир с четырьмя и более комнатами зарегистрировали 11 сделок, средняя цена составила $1024 за 1 кв.м - на 4% выше, чем месяцем ранее.





Самый дорогой "квадрат" ($1800) - в новой монолитной однокомнатной квартире площадью 40 кв.м 2022 года постройки на ул.Магистральной. Самая дорогая квартира месяца - четырехкомнатная площадью 103 кв.м в блочном доме 2020 года постройки по пр.Янки Купалы. Сделка состоялась за $168 тыс. ($1630 за кв.м).

Самая дорогая двухкомнатная квартира продана на ул.Щорса в доме 2017 года постройки за $85 тыс. ($1605 за кв.м). Самая дорогая трехкомнатная квартира на пр.Янки Купалы в доме 2020 года постройки обошлась покупателю в $127 тыс.-0-

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каким был рынок недвижимости Гродно в октябре, рассказали корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.