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Двух закладчиков интернет-наркошопа с 1 кг гашиша задержали правоохранители Брестской области

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
12 ноября 2026, 13:31

Двух закладчиков интернет-наркошопа с 1 кг гашиша задержали правоохранители Брестской области

Скриншот видео МВД
Скриншот видео МВД
Скриншот видео МВД
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12 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Брестской области с поличным задержали 18-летнего и 24-летнего граждан одной из стран Центральной Азии. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители установили, что молодые люди, являясь оптово-розничными курьерами интернет-наркошопа, по указанию куратора прибыли в Беларусь. Их задачей было забирать крупные партии товара, фасовать и распространять через закладки по всей стране.

Преступная деятельность фигурантов продлилась около трех недель. При них и в тайниках обнаружили и изъяли около 1 кг опасного наркотического средства гашиш. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.-0-
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