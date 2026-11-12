Двух закладчиков интернет-наркошопа с 1 кг гашиша задержали правоохранители Брестской области

Правоохранители установили, что молодые люди, являясь оптово-розничными курьерами интернет-наркошопа, по указанию куратора прибыли в Беларусь. Их задачей было забирать крупные партии товара, фасовать и распространять через закладки по всей стране.
Преступная деятельность фигурантов продлилась около трех недель. При них и в тайниках обнаружили и изъяли около 1 кг опасного наркотического средства гашиш. Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы.-0-