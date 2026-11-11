11 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском зоопарке стало больше экзотических животных - теперь здесь живет двугорбая верблюдица. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение.
Как рассказали в зоопарке, новой жительнице, которая поступила из Минской области, 4 года. Ростом она почти 2,5 м, вес приближается к 600 кг.
По информации специалистов, живут двугорбые верблюды до 40-50 лет. У них густая теплая шерсть - зимой она согревает даже в сильные морозы, а летом не дает телу перегреться.
"Вопреки распространенному мифу жидкость у верблюдов запасается вовсе не в горбах, а в желудке. Горбы же служат "кладовой" жира, который постепенно расходуется, подпитывая животное энергией. Кстати, по виду горбов легко определить, в какой форме находится зверь. У упитанного верблюда они плотные и упругие, а вот у ослабленного и голодного - обмякают, заваливаются набок и раскачиваются при ходьбе", - пояснили в учреждении.
Жлобинский зоопарк - небольшой зоопарк, расположенный на живописном берегу Днепра. Здесь содержится около 350 особей 60 видов животных из разных уголков планеты.-0-
Регионы
11 ноября 2026, 08:17
Двугорбая верблюдица поселилась в Жлобинском зоопарке
Скриншот видео Жлобинского зоопарка
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