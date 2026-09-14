Двоих закладчиков гашиша задержали оперативники Гомельской области

Подельники работали закладчиками интернет-наркомаркета: по заданию куратора забирали оптовые партии "товара", фасовали и раскладывали по тайникам на территории Минской, Могилевской и Гомельской областей.
Как рассказал начальник УНиПТЛ УВД облисполкома Андрей Насытко, в автомобиле, тайниках и съемной квартире обнаружен и изъят килограмм опасного наркотического средства гашиш. Установлено, что предложение о незаконном заработке фигуранты нашли в интернете. Их преступная "карьера" продлилась три недели.
Возбуждено уголовное дело за незаконный наркооборот, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.-0-