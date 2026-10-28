Двое жителей Гродно продавали фиктивные туры и обманули 45 человек: суд вынес приговор





Согласно материалам дела, обвиняемые с июня 2025 года по февраль 2026 года под предлогом продажи туристических путевок в ходе переписок в Instagram, Telegram и Viber убеждали граждан в необходимости предварительной оплаты за их бронирование. При этом они заранее не намеревались выполнять принятые на себя обязательства и не имели реальной возможности их исполнения. Клиентов "турагенты" привлекали заниженными ценами.





После получения предоплаты злоумышленники завладевали денежными средствами потерпевших путем банковского перевода на подконтрольные банковские счета, принадлежащих неосведомленным о преступной деятельности гражданам - для легализации доходов обвиняемые использовали счета "дропов" и крипто-биржи. Похищенные деньги частично обналичивались в банкоматах Гродно.





Потерпевшими по делу признаны 45 граждан, возраст которых от 22 до 62 лет. За период преступной деятельности обвиняемые путем обмана похитили у граждан более 150 тыс. рублей. Денежные средства, полученные от потерпевших, мужчины тратили на собственные нужды.





Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые признали полностью, в содеянном раскаялись, добровольно возместили материальный ущерб, а также уплатили доход, полученный преступным путем.





С учетом предоставленных гособвинителем доказательств суд Октябрьского района Гродно постановил обвинительный приговор. На основании по ч.4 ст.209, ч.2 ст.212, ч.3 ст.222 Уголовного кодекса Республики Беларусь 37-летнему обвиняемому за 41 эпизод преступной деятельности в отношении 45 потерпевших назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 300 базовых величин (13,5 тыс. рублей). Обвиняемый взят под стражу в зале суда.





По совокупности преступлений на основании ч.3 ст.209, ч.3 ст.222 Уголовного кодекса Республики Беларусь 38-летнему обвиняемому за 8 эпизодов преступной деятельности в отношении 10 потерпевших назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 300 базовых величин (13,5 тыс. рублей). К нему суд применил отсрочку исполнения основного наказания в виде лишения свободы на срок 3 года.





Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего и 38-летнего жителей областного центра, которым инкриминировано мошенничество, совершенное группой лиц в крупном и особо крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.