Двое сотрудников Транспортной инспекции по Гродненской области вымогали взятки: дело направлено в суд

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников регионального отдела филиала Транспортной инспекции по Гродненской области - 23-летнего специалиста и 38-летнего ведущего специалиста. Они обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сопряженном с вымогательством. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.





Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые, являясь должностными лицами, в марте 2026 года вступили в преступный сговор для получения незаконного денежного вознаграждения от руководства коммерческой организации. На этом предприятии проводилось мероприятие технического (технологического, поверочного) характера. В апреле 2026 года фигуранты во время встречи с заместителем директора организации путем вымогательства потребовали денежное вознаграждение. Они угрожали, что в случае отказа задействуют свои служебные полномочия и отразят в акте проверки сумму ущерба дорогам общего пользования от проезда тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств в размере около 400 тыс. рублей вместо выявленных 200 тыс. рублей.





В результате переговоров окончательная сумма незаконного вознаграждения за непроведение проверочных мероприятий в полном объеме и минимизацию финансовых последствий составила 50 тыс. рублей. Денежные средства передавались двумя равными частями по 25 тыс. рублей.





Уголовное дело находилось в производстве отдела по расследованию преступлений против интересов службы и порядка исполнения воинской обязанности следственного управления Следственного комитета по Гродненской области. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Гродненской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст.430 УК.





Избранная ранее в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.-0-