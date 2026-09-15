Двое гродненцев выманили у 45 человек более 180 тыс. рублей, продавая несуществующие путевки

По результатам изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Гродно согласились с квалификацией содеянного по ч.3 и ч.4 ст.209 УК. К обвиняемым применена мера процессуального принуждения в виде временного ограничения права на выезд из Беларуси, ранее примененную к обвиняемым меру пресечения в виде личного поручительства прокурор оставил без изменения.-0-

15 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Двое жителей Гродно выманили у доверчивых граждан 181 тыс. рублей, предлагая в интернете несуществующие путевки, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области.Прокуратура Гродно направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего и 38-летнего жителей областного центра: им инкриминировано мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, обвиняемые с июня 2025 года по февраль 2026 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовали продажу фиктивных туристических путевок в Instagram, Telegram и Viber. В переписке они убеждали граждан в необходимости предварительной оплаты за бронирование тура.После получения предоплаты злоумышленники завладевали денежными средствами потерпевших, переводили деньги на подконтрольные банковские счета, принадлежащие неосведомленным о преступной деятельности гражданам. Похищенные денежные средства частично обналичивались в банкоматах в Гродно.Обвиняемые путем обмана завладели денежными средствами граждан на общую сумму более 181 тыс. рублей. Потерпевшими по делу признаны 45 человек - жители всех регионов Беларуси от 22 до 62 лет.Полученные деньги обвиняемые тратили на собственные нужды. Вину в инкриминируемом преступлении они признали полностью, в содеянном раскаялись, добровольно возместили ущерб, а также уплатили доход, полученный преступным путем.