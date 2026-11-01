1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ДТП в районе 10-го км МКАД затруднено движение по внутреннему кольцу МКАД со стороны улицы Байкальской в направлении улицы Свислочской. Об этом БЕЛТА сообщили УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД г.Минска.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
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01 ноября 2026, 21:06
Движение в районе 10-го км МКАД затруднено из-за ДТП
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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