19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов на участке Колодищи - Городище возобновлено. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.
"Поезда в направлении Минск-Орша-Минск следуют с задержкой от 30 минут до 3 часов. Доставка пассажиров поезда №6021 Орша-Минск от станции Красное Знамя организована автобусами до станций и остановочных пунктов в направлении Минска", - заявили в пресс-центре.
Как сообщалось ранее, при проведении строительно-монтажных работ сторонней организацией произошло опрокидывание автокрана на железнодорожные пути. В результате происшествия никто не пострадал, однако оказалась повреждена контактная сеть.
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и принимает все возможные меры для сокращения времени задержки поездов.-0-
Регионы
19 октября 2026, 21:10
Движение поездов на участке Колодищи - Городище возобновлено
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