29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две минчанки привлечены к ответственности за организацию незаконной миграции. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры города Минска.



Прокуратура Центрального района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении двух жительниц столицы. Минчанкам инкриминирована организация незаконной миграции, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий.



Как выяснилось, одна из фигуранток была директором различных организаций, созданных целенаправленно для такой преступной деятельности. По данным прокуратуры, с 2024 года по апрель 2026-го она содействовала незаконному въезду и пребыванию в Беларуси не менее 60 иностранцев. Затем женщина вовлекла в преступную деятельность свою подругу, которая с конца 2025 года по апрель 2026-го была директором подобной организации. Она также содействовала незаконному въезду и пребыванию не менее 10 мигрантов.



"Фигурантки подготавливали заведомо фиктивные трудовые договоры с иностранцами, а также фиктивные ходатайства о выдаче им визы для последующего незаконного въезда в Беларусь. Эти документы передавали заинтересованным для предоставления в подразделения по гражданству и миграции МВД. К этой деятельности привлекали и других людей, которые не были осведомлены о преступной схеме", - пояснили в прокуратуре.



За такое содействие женщины получили в качестве заработной платы, а также непосредственно от иностранцев около 40 тыс. рублей. Фигурантки полностью признали вину, чистосердечно раскаялись.



С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Центрального района Минска постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.371-1 УК им назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа: одной - на срок два года, второй - два с половиной года. Также наложен штраф в размере 200 базовых величин (9 тыс. рублей) и 300 базовых величин (13,5 тыс. рублей) соответственно. Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-