Два жителя Могилевской области незаконно хранили патроны и оружие, возбуждены уголовные дела

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Могилевской области незаконно хранили самодельное огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области Ирина Рачковская.



Случаи незаконного хранения выявили правоохранители. По пистолетам и патронам в управлении ГКСЭ по Могилевской области проведены баллистические экспертизы.



Так, дома у 60-летнего сельчанина из Кличевского района сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира обнаружили 23 патрона и предмет, похожий на пистолет. Заключение эксперта: все патроны заводские и являются боеприпасами к ручному стрелковому нарезному огнестрельному оружию - малокалиберными (5,6 мм) патронами кольцевого воспламенения, пригодными для стрельбы. Пистолет изготовлен самодельно по типу однозарядного пистолета под вышеуказанный малокалиберный патрон, пригоден для стрельбы и является ручным стрелковым короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием.



Сельчанин пояснил, что много лет назад, будучи охотником, патроны купил, а пистолет изготовил сам для отстрела свиней.



Попал в поле зрения правоохранителей и 73-летний житель деревни Дрибинского района. По результатам баллистических экспертиз установлено, что в его арсенале имелись ручное дульнозарядное гладкоствольное огнестрельное самодельное оружие, пригодное для производства выстрелов, и 41 малокалиберный (5,6 мм) патрон кольцевого воспламенения. Патроны изготовлены заводским способом, являются боеприпасами и пригодны для стрельбы. По словам сельчанина, пистолет он изготовил еще в 1990-х годах, а патроны нашел в лесу лет 15 назад.



Еще пенсионер хранил около 300 г бездымного пороха, который, по выводам эксперта, является метательным промышленным взрывчатым веществом, пригодным для производства взрыва.



За незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатого вещества возбуждены уголовные дела.



Судебные эксперты напомнили: добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает от уголовной ответственности.-0-