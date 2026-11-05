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Два отделения после капремонта открыли в Витебской областной больнице

Опубликовано:

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Регионы
05 ноября 2026, 13:05

Два отделения после капремонта открыли в Витебской областной больнице

5 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В преддверии Дня Октябрьской революции в Витебской областной клинической больнице открыли нейрохирургическое и неврологическое отделения, где провели капремонт, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждое из двух отделений рассчитано на 60 коек. В них полностью обновилась внутренняя отделка коридоров, палат, установлено новая мебель, значительно улучшились условия как для пациентов, так и для медперсонала.
Нейрохирургическое направление в больнице существует уже 65 лет, глобальный ремонт в отделении проводился впервые. "Здесь мы занимаемся заболеваниями нервной системы, и это требует комплексного, порой длительного лечения. От условий нахождения пациентов в стационаре зависит очень многое. Люди, попадающие в современные комфортные палаты, выздоравливают быстрее, они видят, что государство о них заботится, обеспечивая учреждения здравоохранения в том числе нужным оборудованием. Наше отделение - единственное в нейрохирургическом направлении в области. У нас нет очереди на консультации, минимальная очередь пациентов, поступающих на хирургическое лечение. Решился вопрос с кадрами, недавно к нам пришли молодые специалисты. Благодаря обновлению медоборудования мы проводим весь спектр хирургических вмешательств на позвоночнике, головном мозге, периферической нервной системе", - рассказал журналистам врач-нейрохирург, заведующий нейрохирургическим отделением Евгений Семенов.
Он добавил, что в учреждении здравоохранения стараются оказывать такие медуслуги на месте максимальному числу жителей северного региона, направляя в республиканские центры только в крайних случаях, например, для сосудистой нейрохирургии головного мозга, так как это очень тонкая работа, требующая высоких навыков опытных специалистов. "Лечим и детей, при определенных показаниях занимаемся новорожденными - это происходит на базе Витебского детского клинического центра, где у нас есть небольшой филиал нашего отделения", - пояснил завотделением.

В неврологии после открытия отделения пациенты будут проходить лечение также в хороших условиях. "Наши пациенты непростые - тяжелые, лежачие, которые с трудом себя обслуживают и практически круглосуточно пребывают в палатах, это люди с нарушением мозгового кровообращения, перенесшие инсульты. И для них, и для медперсонала важно, в каких условиях они находятся. Оборудование у нас уже было обновлено к этому времени, оно современное и качественное", - подчеркнул врач-невролог, завотделением Андрей Иванов.
В больнице при необходимости могут на месте проводить серьезные медисследования и благодаря так называемому тяжелому медоборудованию, например, аппарату МРТ, чтобы оперативно поставить диагноз и начать лечение. Руководитель учреждения здравоохранения Евгений Матусевич рассказал журналистам, что в больнице ежегодно проводится обновление нескольких отделений. "Создание комфортных условий для наших пациентов является приоритетным направлением для нас. Грамотная медицинская помощь вместе с достойными условиями пребывания позволяют гражданам быстрее возвращаться в свои семьи, к труду, выздоравливать. Данная работа проводится планомерно. Мы занимаемся не только косметическим ремонтом, но и меняем двери, окна, приводим в порядок проводку, сантехнику, оснащаем наше отделение современной мебелью отечественного производства. До 2030 года разработан план, где ежегодно в трех - четырех отделениях проводится подобный ремонт, и они открываются для наших пациентов", - проинформировал он.-0-

Фото Александра Хитрова
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Витебская область медицина
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