Два курьера телефонных аферистов на суде в Лунинце получили по 5 лет колонии

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Лунинецкого района огласил приговор двум курьерам телефонных мошенников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.



На скамье подсудимых оказались 19-летние курьеры организованной преступной группы, участники которой звонили преимущественно пожилым людям и представлялись правоохранителями. Они запугивали собеседников тем, что с их счетов деньги якобы идут на финансирование экстремистской деятельности. Злоумышленники убеждали своих жертв задекларировать сбережения под предлогом подтверждения их легального происхождения. Чтобы избежать обыска, деньги следовало передать курьеру.



На уловку попалась и 70-летняя жительница Лунинца. В декабре 2025 года ей сообщили о планирующейся замене домофона и попросили продиктовать новый код. Затем аферисты заявили, что женщина стала спонсором террористической деятельности. Напуганная пенсионерка согласилась задекларировать сбережения и отдала курьеру 6,4 тыс. рублей, 510 евро и более $20,4 тыс. Часть суммы парень передал подельнику в Минске, который должен был вывезти наличность в Россию и передать организаторам преступной группы.



По дороге в соседнюю страну такси курьеров остановили, подозреваемых задержали сотрудники ГАИ. По словам молодых людей, они откликнулись на предложение знакомых о заработке, связанном с перевозкой денег из Беларуси для обмена на криптовалюту. Им дали мобильные телефоны для связи, деньги на дорогу и проживание.



Суд признал фигурантов виновными по ч.4 ст.209 УК. Каждый из них получил по пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в 200 БВ (9 тыс. рублей). Помимо этого, каждый обвиняемый должен выплатить обманутой пенсионерке по 3,2 тыс. рублей причиненного имущественного вреда.



Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.-0-