Благодаря гуманитарной миссии стало возможным воссоединение с семьями 23 граждан, прибывших из России, и 20 - из Украины. Кроме того, с родными встретились девять детей. Беларусь выступила непосредственным участником этой операции, обеспечив безопасность и комфорт ее участникам.

Пенсионер Александр Васильевич вместе с супругой Екатериной Петровной направлялись к сыну в Тюмень. На этом пути - остановка в Беларуси. "Здесь нас встретят друзья. Дружим много лет, когда-то на Севере работали вместе. Потом они к нам приезжали, а вот мы в Беларуси впервые. Побудем у них, а потом приедет сын и заберет нас к себе домой", - рассказал мужчина. Пенсионер Александр Васильевич вместе с супругой Екатериной Петровной направлялись к сыну в Тюмень. На этом пути - остановка в Беларуси. "Здесь нас встретят друзья. Дружим много лет, когда-то на Севере работали вместе. Потом они к нам приезжали, а вот мы в Беларуси впервые. Побудем у них, а потом приедет сын и заберет нас к себе домой", - рассказал мужчина.





Екатерина Петровна по состоянию здоровья нуждалась в создании особых условий поездки. Поэтому для ее транспортировки предусмотрено лежачее место, рядом - складное кресло-коляска. Супруги благодарны за участие и понимание.

Пенсионерка Надежда Григорьевна с 2014 года жила вдали от родных. Выхаживала маму с онкологическим заболеванием. После ее смерти решилась на переезд. "Дай Бог здоровья всем, кто организовал этот гуманитарный канал и помогает вернуться к семье. Спасибо от души. Да, там родина, там остались могилы предков. Но сейчас мне и самой помощь нужна", - рассказала она. Пенсионерка Надежда Григорьевна с 2014 года жила вдали от родных. Выхаживала маму с онкологическим заболеванием. После ее смерти решилась на переезд. "Дай Бог здоровья всем, кто организовал этот гуманитарный канал и помогает вернуться к семье. Спасибо от души. Да, там родина, там остались могилы предков. Но сейчас мне и самой помощь нужна", - рассказала она.





В пути согревала надежда на скорую встречу с близкими. "13 человек у меня семья. Все ждут. Они бы и в Гомель за мной приехали, но встретимся уже завтра на "Белорусском вокзале". У моей внучки сегодня день рождения, а завтра я ее уже увижу. Приготовила подарочки. Целый чемодан (подарков. - Прим. БЕЛТА) для всех везу - за эти годы связала столько вещей на всех. А для внученьки - жилеточку", - сказала она.





Гуманитарную операцию сопровождали представители миссии Международного комитета Красного Креста в Беларуси. Глава миссии Рут Хетерингтон с благодарностью отметила вовлеченность в процесс государственных органов. "Хотела бы выразить нашу глубокую благодарность властям Республики Беларусь, которые нас поддерживают в таких мероприятиях", - подчеркнула она.

Полная скоординированность действий представителей трех стран помогает воссоединять семьи, дает возможность родным проститься с погибшими военнослужащими.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что переговоры по различным гуманитарным направлениям продолжаются. Речь как о воссоединении семей и возвращении детей к родным, так и возможном проведении миссий, аналогичных операции по эвакуации населения из прифронтовых Алешек.

Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и демонстрирует миротворческую политику, создавая необходимые условия для диалога сторон конфликта, а также оказывая содействие в обеспечении гуманитарных маршрутов, воссоединении семей, обмене военнопленными, телами погибших военнослужащих. Уже свыше 70 гуманитарных, обменных миссий проведено в Беларуси.-0- Беларусь неизменно придерживается миролюбивой позиции и демонстрирует миротворческую политику, создавая необходимые условия для диалога сторон конфликта, а также оказывая содействие в обеспечении гуманитарных маршрутов, воссоединении семей, обмене военнопленными, телами погибших военнослужащих. Уже свыше 70 гуманитарных, обменных миссий проведено в Беларуси.-0-





Фото Марины Васильевой

27 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Очередная гуманитарная миссия, прошедшая сегодня в пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельском районе, помогла воссоединиться семьям в России и Украине, передает корреспондент БЕЛТА.