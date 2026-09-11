Душа города - люди. В столице наградили победителей конкурса "Минский мастер"

Поздравляя победителей, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова отметила, что город - это живой организм, душой которого являются люди, своим трудом создающие красоту, уют, укрепляющие экономику страны в целом.

"Вы сегодня делаете все для того, чтобы наша страна была сильной, процветающей, а наш любимый Минск - благоустроенным и комфортным. За последние пять лет город Минск ежегодно заносился на Республиканскую доску почета, а это говорит о том, что здесь трудятся настоящие профессионалы, мастера, преданные своему городу и своей стране. Вы не просто лучшие в своей профессии, а прежде всего те, кто подает пример молодежи", - отметила Наталья Кочанова, особенно подчеркнув, что среди победителей конкурса профмастерства много женщин. "Вы сегодня делаете все для того, чтобы наша страна была сильной, процветающей, а наш любимый Минск - благоустроенным и комфортным. За последние пять лет город Минск ежегодно заносился на Республиканскую доску почета, а это говорит о том, что здесь трудятся настоящие профессионалы, мастера, преданные своему городу и своей стране. Вы не просто лучшие в своей профессии, а прежде всего те, кто подает пример молодежи", - отметила Наталья Кочанова, особенно подчеркнув, что среди победителей конкурса профмастерства много женщин.

"Быть педагогом - мое призвание, - сказала она. - Прихожу на работу с удовольствием и не вижу себя в другой сфере. Мне нравится работать с детьми, завязывать их 20 шнурков за перемену, учить их дружить и любить свой город и Родину". "Быть педагогом - мое призвание, - сказала она. - Прихожу на работу с удовольствием и не вижу себя в другой сфере. Мне нравится работать с детьми, завязывать их 20 шнурков за перемену, учить их дружить и любить свой город и Родину".

Организаторами выступают Минское городское объединение профсоюзов и Минский городской исполнительный комитет. Данный конкурс проводится с 2004 года.-0-

Фото Максима Гучека Фото Максима Гучека

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня города в столице наградили победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства "Минский мастер", передает корреспондент БЕЛТА."Минский мастер" является одним из самых масштабных конкурсов профессионального мастерства в стране. За всю историю проведения столичных соревнований в них приняли участие порядка 281 тыс. человек, из которых 786 стали победителями. В 2026 году высокое звание получили 48 представителей разных профессий."День города мы отмечаем в преддверии Дня народного единства. Только в единстве наша сила, только в единстве мы можем сохранить свою прекрасную независимую, любимую Беларусь", - сказала председатель Совета Республики.Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев отметил, что в столице за год сделано немало. В каждой отрасли идет развитие - Минск стабильно обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач."Многогранность всех направлений жизнедеятельности города в ваших надежных руках. Вы каждый день делаете свою работу - качественно, профессионально на радость людям. Мастер - это человек творческий, который никогда не останавливается на достигнутом", - отметил Владимир Кухарев.Как заметил председатель Минского городского объединения профсоюзов Сергей Шкруднев, конкурс "Минский мастер" проводится 22-й год."В этом году победителями стали представители самых различных отраслей - повара, рабочие зеленого строительства, электромонтеры и др. Все это люди, без которых невозможна жизнь города. Хотелось бы отметить, что семь победителей конкурса стали первыми дважды за его историю. Конкурс - это еще и возможность привлечь внимание к рабочим профессиям молодых специалистов, которые являются продолжателями дела старших поколений. И в этом году 15 человек из числа молодежи стали победителями. Двум самым младшим из них всего по 19 лет. А самому старшему "Минскому мастеру" - 62 года. Это гордость для города Минска", - рассказал Сергей Шкруднев.Среди победителей - учитель начальных классов СШ №36 имени Гуляма Якубова г.Минска Дарья Бажан.В числе тех, с кого начинается каждый рабочий день среднестатистического горожанина, - работники сферы городского транспорта. Звания "Минский мастер" получил водитель троллейбуса шестого разряда отдела организации перевозок филиала "Троллейбусный парк №3" Андрей Котов."Когда-то в детстве я смотрел вслед проезжающим автобусам и мечтал стать водителем. Детскую мечту, поработав в другой отрасли, я исполнил три года назад, сев за руль троллейбуса. Мне приятно каждое утро спешить в автопарк, чтобы успеть доставить горожан на работу. Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы их день начинался с хороших эмоций, а каждая поездка была комфортной", - поделился опытом Андрей.Гордое звание человека труда почти три десятка лет несет сборщик обуви 4-го разряда ЗАО "ЯЛИНА" Наталья Литвинко."Мне нравится работать для людей. Наверное, поэтому от них каждый день звучат слова благодарности. Наша профессия сложная, но творческая, она заставляет постоянно развиваться, осваивать новые материалы и технологии. Это очень интересно, и то, что наш труд ценят, вдохновляет не изменять выбранной однажды профессии", - рассказала Наталья.