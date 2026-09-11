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Душа города - люди. В столице наградили победителей конкурса "Минский мастер"

Опубликовано:

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Регионы
11 сентября 2026, 18:35

Душа города - люди. В столице наградили победителей конкурса "Минский мастер"

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня города в столице наградили победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства "Минский мастер", передает корреспондент БЕЛТА. 

"Минский мастер" является одним из самых масштабных конкурсов профессионального мастерства в стране. За всю историю проведения столичных соревнований в них приняли участие порядка 281 тыс. человек, из которых 786 стали победителями. В 2026 году высокое звание получили 48 представителей разных профессий.

Поздравляя победителей, председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова отметила, что город - это живой организм, душой которого являются люди, своим трудом создающие красоту, уют, укрепляющие экономику страны в целом. 
"Вы сегодня делаете все для того, чтобы наша страна была сильной, процветающей, а наш любимый Минск - благоустроенным и комфортным. За последние пять лет город Минск ежегодно заносился на Республиканскую доску почета, а это говорит о том, что здесь трудятся настоящие профессионалы, мастера, преданные своему городу и своей стране. Вы не просто лучшие в своей профессии, а прежде всего те, кто подает пример молодежи", - отметила Наталья Кочанова, особенно подчеркнув, что среди победителей конкурса профмастерства много женщин. 
"День города мы отмечаем в преддверии Дня народного единства. Только в единстве наша сила, только в единстве мы можем сохранить свою прекрасную независимую, любимую Беларусь", - сказала председатель Совета Республики.
 
Председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев отметил, что в столице за год сделано немало. В каждой отрасли идет развитие - Минск стабильно обеспечивает выполнение стоящих перед ним задач. 
"Многогранность всех направлений жизнедеятельности города в ваших надежных руках. Вы каждый день делаете свою работу - качественно, профессионально на радость людям. Мастер - это человек творческий, который никогда не останавливается на достигнутом", - отметил Владимир Кухарев.
Как заметил председатель Минского городского объединения профсоюзов Сергей Шкруднев, конкурс "Минский мастер" проводится 22-й год. 

"В этом году победителями стали представители самых различных отраслей - повара, рабочие зеленого строительства, электромонтеры и др. Все это люди, без которых невозможна жизнь города. Хотелось бы отметить, что семь победителей конкурса стали первыми дважды за его историю. Конкурс - это еще и возможность привлечь внимание к рабочим профессиям молодых специалистов, которые являются продолжателями дела старших поколений. И в этом году 15 человек из числа молодежи стали победителями. Двум самым младшим из них всего по 19 лет. А самому старшему "Минскому мастеру" - 62 года. Это гордость для города Минска", - рассказал Сергей Шкруднев. 

Среди победителей - учитель начальных классов СШ №36 имени Гуляма Якубова г.Минска Дарья Бажан.
"Быть педагогом - мое призвание, - сказала она. - Прихожу на работу с удовольствием и не вижу себя в другой сфере. Мне нравится работать с детьми, завязывать их 20 шнурков за перемену, учить их дружить и любить свой город и Родину".

В числе тех, с кого начинается каждый рабочий день среднестатистического горожанина, - работники сферы городского транспорта. Звания "Минский мастер" получил водитель троллейбуса шестого разряда отдела организации перевозок филиала "Троллейбусный парк №3" Андрей Котов.

"Когда-то в детстве я смотрел вслед проезжающим автобусам и мечтал стать водителем. Детскую мечту, поработав в другой отрасли, я исполнил три года назад, сев за руль троллейбуса. Мне приятно каждое утро спешить в автопарк, чтобы успеть доставить горожан на работу. Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы их день начинался с хороших эмоций, а каждая поездка была комфортной", - поделился опытом Андрей. 
Гордое звание человека труда почти три десятка лет несет сборщик обуви 4-го разряда ЗАО "ЯЛИНА" Наталья Литвинко.

"Мне нравится работать для людей. Наверное, поэтому от них каждый день звучат слова благодарности. Наша профессия сложная, но творческая, она заставляет постоянно развиваться, осваивать новые материалы и технологии. Это очень интересно, и то, что наш труд ценят, вдохновляет не изменять выбранной однажды профессии", - рассказала Наталья. 

Организаторами выступают Минское городское объединение профсоюзов и Минский городской исполнительный комитет. Данный конкурс проводится с 2004 года.-0-
Фото Максима Гучека
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