Доцент кафедры аграрного вуза брал взятки от студентов за успешную сдачу экзаменов

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Горецком районе преподаватель аграрного вуза брал от студентов деньги за успешную сдачу экзаменов, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.



Прокуратура Горецкого района поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Он занимал должность доцента кафедры и в силу своих должностных обязанностей принимал у студентов зачеты и экзамены.



В мае текущего года он "помог" сдать экзамен двум студенткам-заочницам по дисциплине, которую вел. За выставление удовлетворительных отметок мужчина назвал сумму в 70 рублей с каждой. В день сдачи экзамена студентки передали доценту свои зачетные книжки с вложенными в них купюрами. Деньги мужчина принял, а взамен девушки не сдавали экзамен.



В судебном заседании педагог признал свою вину в полном объеме и чистосердечно раскаялся в содеянном.



С учетом предоставленных государственным обвинителем доказательств суд Горецкого района постановил обвинительный приговор. Преподавателю назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Также на него был наложен штраф в размере 300 базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с преподавательской деятельностью и выполнением юридически значимых действий, на 5 лет.



Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-