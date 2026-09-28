Дополнительные автобусы будут курсировать в Минске в дни выставки "ИННОПРОМ. Беларусь"

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные автобусы будут курсировать в Минске в дни проведения II Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" - с 30 сентября по 2 октября. Об этом сообщила на пресс-конференции директор выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты Ирина Иванова, передает корреспондент БЕЛТА.



"Мы понимаем, что выставка такого масштаба - это не только стенды, важно и удобство для гостей и участников выставки. Поэтому внутри павильона Республики Беларусь есть фудкорты, фудтраки на улице, ресторан и кафе на втором этаже. Все дни работает медпункт и дежурит бригада скорой помощи. Мы продумали и вопрос транспортного сопровождения. В дни выставки каждый час от железнодорожного вокзала в Минский международный выставочный центр будет курсировать бесплатный шаттл. Также запущены дополнительные маршруты №912Э и №962Э, которые следуют от станции метро "Академия наук" и станции метро "Пушкинская" каждые 30 минут. Подробное расписание размещено на интернет-портале "ИННОПРОМ. Беларусь", - сказала Ирина Иванова.



Для входа на выставку посетителям нужно предварительно пройти регистрацию на сайте. "Регистрация до сих пор открыта на 30 сентября и 2 октября. На 1 октября регистрация завершилась 19 сентября. Посещение бесплатное и при подтвержденной регистрации. Бейджи выдаются в зоне регистрации с 10.00 до 18.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. У нас есть только одно ограничение на вход - для лиц младше 14 лет, так как выставка промышленной направленности и там находится крупногабаритная техника", - отметила директор "Белинтерэкспо".-0-