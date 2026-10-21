"Дома я просто папа и муж". Как милиционер из Минска совмещает службу и роль заботливого отца

"Работа в органах внутренних дел требует полной отдачи. Мы сталкиваемся с самыми разными ситуациями, и зачастую рабочий день ненормирован. Но это не значит, что семья должна отходить на второй план. Напротив, именно поддержка близких дает силы и мотивацию справляться с любыми трудностями", - подчеркивает офицер.Ключ к успеху, отмечает Вадим Смолик, кроется в грамотном планировании и умении расставлять приоритеты. "Когда я дома, я стараюсь максимально отключиться от служебных вопросов. Важно быть здесь и сейчас, уделять время детям, жене", - рассказал правоохранитель.У офицера две прекрасные дочери - Милана и Диана. Старшая - студентка медицинского университета, а младшая учится в начальной школе. Девочки увлекаются чтением книг, головоломками, любят заниматься спортом всей семьей.Когда Вадим Смолик на службе, он - офицер милиции, ответственный за свою работу. Когда дома, он - отец и муж, посвящающий себя семье. Это помогает избежать смешения обязанностей и сохранить эмоциональное равновесие."Важно не то, сколько времени ты проводишь с детьми, а насколько оно насыщено и наполнено вниманием. Даже короткие, но искренние моменты общения, игры или совместные занятия могут укрепить связь и создать теплые воспоминания", - уверен Вадим Смолик. Он старается быть в курсе учебных дел, увлечений и интересов своих дочерей. Это позволяет ему лучше понимать их потребности и быть для них опорой.Вадим Смолик отмечает, что без понимания и поддержки со стороны жены достичь такого баланса было бы невозможно. "Мы команда, и в вопросах воспитания детей и ведения домашнего хозяйства мы всегда действуем сообща, - делится он. - Быть офицером и быть хорошим папой - это не взаимоисключающие понятия. Это две важные составляющие моей жизни, которые дополняют друг друга. Служба учит ответственности, дисциплине и умению принимать решения, а семья дает любовь, поддержку и смысл жизни".Фото Советского РУВД Минска,БЕЛТА.-0-