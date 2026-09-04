Доходы с грядки и сада. Как помогают сельчанам переработать урожай





Широкая сеть





Закупкой сельхозпродукции у населения занимаются сотни стационарных приемозаготовительных пунктов, разъездные заготовители и сельские магазины. Часть собранного урожая отправляется на ведущие перерабатывающие предприятия республики и загрузку собственных мощностей по выпуску солений, часть - закладывается на хранение на межсезонный период. Яблоки, картофель и овощи также активно реализуются через торговую сеть и на региональных рынках.

"Информация по актуальным закупочным ценам и условиям всегда доступна в наших магазинах, площади которых позволяют принимать излишки сельхозпродукции. Многие сельчане предпочитают сразу же расплачиваться полученными средствами на месте, приобретая необходимые товары. Кроме того, можно вызвать заготовителя - урожай заберут прямо с участка", - рассказала заместитель председателя Минского областного союза потребительских обществ Светлана Чекан. "Информация по актуальным закупочным ценам и условиям всегда доступна в наших магазинах, площади которых позволяют принимать излишки сельхозпродукции. Многие сельчане предпочитают сразу же расплачиваться полученными средствами на месте, приобретая необходимые товары. Кроме того, можно вызвать заготовителя - урожай заберут прямо с участка", - рассказала заместитель председателя Минского областного союза потребительских обществ Светлана Чекан.





По звонку и на месте





Отправляемся в агрогородок Мажа, где проживает почти 600 человек. Здесь выездную точку организовали рядом с магазином "Родны кут". На приемке - Анатолий Ткачук, который в кооперации работает уже более 40 лет. Местные ласково называют его "наш Геннадьевич".





"Выстроена четкая система закупки сельхозпродукции. Сформирован график приезда заготовителей. Однако работаем гибко: в дни их отсутствия прием продукции ведут магазины. Принимаем все, что люди готовы сдать, ориентируясь на сезонность: летом в основном это ягоды, сейчас - яблоки и картофель", - рассказала первый заместитель председателя правления по торговле Копыльского райпо Наталья Конончик.





В агрогородке Тимковичи находится фруктоовощехранилище и квасильно-засолочный цех Копыльского райпо (таких в системе Белкоопсоюза 15). Пример этого участка показывает, как благодаря грамотному управлению можно получить отличный результат. Относительно небольшие инвестиции позволили оборудовать комплекс современной камерой хранения, создать достойные условия труда и предложить линейку востребованной продукции. Здесь формируют запасы и готовят соленья по проверенным рецептам. Аппетитный аромат, который ни с чем не перепутаешь, наполняет пространство. Отсюда на прилавки отправляются ведерки с солеными огурчиками и томатами, квашеная капуста.

Огромная промышленная шинковка превращает плотные кочаны в аккуратную соломку строго заданной толщины. Затем наступает важнейший момент - дозирование соли и специй. Капуста смешивается с морковью, тмином или клюквой.

"В этом году планируем расширить ассортимент: добавим свеклу, предложим капусту к кочанах", - поделилась начальник отдела заготовок Копыльского районного потребительского общества Анастасия Быль. "В этом году планируем расширить ассортимент: добавим свеклу, предложим капусту к кочанах", - поделилась начальник отдела заготовок Копыльского районного потребительского общества Анастасия Быль. Вопрос на контроле

Всего в стране насчитывается более 960 тыс. личных подсобных хозяйств. К закупкам продукции у населения в системе потребкооперации привлечены 794 стационарных заготовительных пункта. Организована работа 120 разъездных заготовительных пунктов для полного охвата сельского населения. За 7 месяцев физическим лицам за сданные излишки сельскохозяйственной и дикорастущей продукции выплачено 100,5 млн рублей. По вопросам закупок можно обратиться в контакт-центр Белкоопсоюза. Также востребована интерактивная карта заготовительных пунктов. Только в этом году ей воспользовались более 40 тыс. человек.

Как отметила заместитель председателя правления Белкоопсоюза Оксана Скиндер, линейка выращиваемой продукции на приусадебных участках за последние годы расширилась. Массово закупаются не только овощи борщевого набора, огурцы, томаты, яблоки разных сортов, но и перец, баклажаны, кабачки, голубика, чеснок, вишня, красная и черная смородина, алыча. Начался сезон яблок - урожай небывалый! Уже приобретено 8 тыс. т, в том числе 7 тыс. т у населения. В большинстве - опад. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 161%. Белкоопсоюз ужесточил правила приема продукции: теперь при сдаче крупных партий (более 1 т) необходимо предоставлять подтверждающие документы. Это сделано для защиты рынка от нелегальных посредников. "Копыльский район - один из лидеров по заготовке сельхозпродукции у населения. Здесь на высоком уровне налажены процессы информирования и взаимодействия с гражданами. Опыт района наглядно демонстрирует ключевые подходы, направленные на максимальный сбор излишков урожая", - рассказала Оксана Скиндер. Главный принцип государственной политики в этой сфере - предоставить сельчанам возможность получить гарантированный доход со своих подворий. Урожай не должен пропасть даром. Надежда МАТВЕЕВА, Фото Татьяны МАТУСЕВИЧ, БЕЛТА.-0- Огромная промышленная шинковка превращает плотные кочаны в аккуратную соломку строго заданной толщины. Затем наступает важнейший момент - дозирование соли и специй. Капуста смешивается с морковью, тмином или клюквой.Начался сезон яблок - урожай небывалый! Уже приобретено 8 тыс. т, в том числе 7 тыс. т у населения. В большинстве - опад. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года - 161%. Белкоопсоюз ужесточил правила приема продукции: теперь при сдаче крупных партий (более 1 т) необходимо предоставлять подтверждающие документы. Это сделано для защиты рынка от нелегальных посредников."Копыльский район - один из лидеров по заготовке сельхозпродукции у населения. Здесь на высоком уровне налажены процессы информирования и взаимодействия с гражданами. Опыт района наглядно демонстрирует ключевые подходы, направленные на максимальный сбор излишков урожая", - рассказала Оксана Скиндер.Главный принцип государственной политики в этой сфере - предоставить сельчанам возможность получить гарантированный доход со своих подворий. Урожай не должен пропасть даром.Надежда МАТВЕЕВА,

Помимо яблок и картофеля кооператоры принимают морковь, свеклу, томаты, огурцы, раннюю капусту, голубику, дикоросы - грибы и бруснику. Скоро стартует прием клюквы. Продукция гарантированно найдет своего потребителя, в том числе заключены контракты на поставку соленых лисичек в столичные рестораны.Сдают как яблоки для розничной торговли и хранения, так и опад - для промышленной переработки. Первые принимают по 1,2 рубля, вторые - по 16 копеек за кило. Но сразу предупреждают: цены постоянно меняются."У меня участок небольшой, растет всего пять яблонь - каштеля, антоновка, белый налив. Этот год достаточно урожайный, уже сдала примерно 300 кг яблок. Для себя делаю компоты, сушу фрукты для внуков. Все не получается переработать. Чтобы не пропадал урожай, продаю. И польза для сада, и дополнительный доход. Когда было больше деревьев, до тонны сдавала. Чтобы ко мне приехали, звоню в Копыльское райпо", - поделилась опытом жительница агрогородка Наталья Занько.Вся продукция проходит контроль перед отправкой в торговые сети или на переработку. Вопросы сбора урожая у пожилых или одиноких граждан находятся на контроле местных депутатов и сельсоветов, которые организуют помощь с уборкой.Сырье поступает напрямую от заготовителей, и к нему предъявляют жесткие требования. Для квашения подходят далеко не все сорта капусты - нужны поздние, плотные с высоким содержанием сахара, чтобы процесс брожения шел правильно. Огурцы тоже выбирают специальные - с плотной мякотью, без пустот. Определенные требования выдвигаются и к томатам.