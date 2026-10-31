"ДОБРО.БЕЛ" в действии: брестские активисты БРСМ навели порядок в доме одинокой женщины

В БРСМ подчеркнули, что участие в акции "ДОБРО.БЕЛ" - это возможность проявить заботу о тех, кто в ней нуждается, и доказать, что добрые дела не требуют особого повода. Молодежь Брестчины продолжит оказывать помощь нуждающимся в рамках республиканского проекта.-0-

Фото Виолетты Южаковой Фото Виолетты Южаковой

31 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участники Брестской городской организации "Белорусский республиканский союз молодежи" (БРСМ) присоединились к республиканской акции "ДОБРО.БЕЛ". На этот раз волонтеры оказали адресную помощь пожилой жительнице областного центра, которой требовалась поддержка по хозяйству.Молодые люди откликнулись на просьбу женщины и приехали к ней домой для помощи в уборке квартиры. Ребята тщательно вымыли окна, начисто вымыли полы и протерли пыль с поверхностей и мебели.Для пожилого человека такая помощь - не просто облегчение быта, но и искреннее внимание, которого порой так не хватает. Хозяйка дома поблагодарила активистов за отзывчивость и труд.