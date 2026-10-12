12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В этом году аграрии Гродненской области планируют заготовить около 3 млн тонн сочного корма, которого хватит для кормления 600 тыс. голов КРС, содержащихся на животноводческих комплексах региона, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского облисполкома.
Как рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Игорь Сорокин, урожайность царицы полей составляет 340 ц/га, что на 20 ц/га выше прошлогоднего. На утро 12 октября в регионе убрано 65% кукурузы на силос от плана. Одновременно в хозяйствах убирают кукурузу на зерно: обмолочено 17% площадей, урожайность - 110 ц/га, на 10 ц/га выше прошлогодней. Валовой сбор составляет 100 тыс. т, всего ожидается сбор в 500 тыс. т. Традиционно эти работы завершатся в ноябре.
По словам Игоря Сорокина, несмотря на небольшое замедление темпов уборки из-за погоды, условия остаются комфортными, что позволяет заготавливать качественный корм.-0-
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До 20 октября в Гродненской области планируют завершить уборку кукурузы на силос
12 октября 2026, 18:15
До 20 октября в Гродненской области планируют завершить уборку кукурузы на силос
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