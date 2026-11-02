Для строительства моста между Столинским и Лунинецким районами начали привозить металлоконструкции

2 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Для строительства автомобильного моста через реку Припять между Столинским и Лунинецким районами начали привозить металлические конструкции. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в КУП "Брестское областное управление капитального строительства".





Мост возводят по Программе развития районов Припятского Полесья на 2025-2030 годы. Строительно-монтажные работы на площадке начались в нынешнем мае. Финансирование поступает из республиканского и областного бюджетов. Длина будущего моста составит 487,6 м. Проект предусматривает обустройство шести пролетов. Пять из них будут длиной по 84 м, шестой - 63 м.





"Особенность конструкции в том, что опоры не будут размещаться непосредственно в русле Припяти из-за сложных грунтов, широкой поймы и природоохранных ограничений. Дорога по мосту будет двухполосной. Предусмотрены полосы безопасности шириной по 1 м", - рассказали в областном УКСе.





Специалисты ОАО "Мостострой" занимаются монтажом семи опор, на которые будет производиться надвижка пролетных строений. Их изготавливают на ОАО "Молодечненский завод металлоконструкций". Первая партия уже доставлена на объект. Специалисты вскоре приступят к монтажу первого пролетного строения. В целом разработан график монтажа металлоконструкций.





Параллельно ведутся другие работы. В частности, по железной дороге доставляют минеральный грунт для устройства полотна автомобильной дороги со стороны Лунинца. Обустраивают дорогу и на территории Столинского района. Асфальтирование планируется выполнить в следующем году.





Мост через Припять обеспечит круглогодичное транспортное сообщение между Столинским и Лунинецким районами по кратчайшему пути. Он станет прямым автодорожным выходом из Столина в Минск, Барановичи и Гродно.-0-