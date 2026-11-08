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Дизайнеры и театры моды из Беларуси и России приняли участие в фестивале-конкурсе "Синий дом" в Витебске

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
08 ноября 2026, 17:03

Дизайнеры и театры моды из Беларуси и России приняли участие в фестивале-конкурсе "Синий дом" в Витебске

8 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Витебск" прошел второй открытый фестиваль-конкурс моды и дизайна "Синий дом". 

Участие приняли дизайнеры и театры моды из Беларуси и России.
Фото Александра ХИТРОВА,
БЕЛТА.-0-
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