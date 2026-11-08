Дизайнеры и театры моды из Беларуси и России приняли участие в фестивале-конкурсе "Синий дом" в Витебске Опубликовано: Регионы 08 ноября 2026, 17:03 Дизайнеры и театры моды из Беларуси и России приняли участие в фестивале-конкурсе "Синий дом" в Витебске 8 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В концертном зале "Витебск" прошел второй открытый фестиваль-конкурс моды и дизайна "Синий дом". Участие приняли дизайнеры и театры моды из Беларуси и России. Фото Александра ХИТРОВА, БЕЛТА.-0- Теги Витебск фоторепортаж Добавить сайт в предпочтительные источники Новости рубрики Регионы Столичные правоохранители задержали закладчика интернет-наркошопа Украшения и угощения, каток, мини-кинотеатр: зимние ярмарки в Бресте заработают в начале декабря Хранитель истории бессмертного подвига. К 70-летию Музея обороны Брестской крепости-героя Бесправника с сильным опьянением задержали в Минском районе Одежда из обуви, этно-новинки. В Витебске открылся II фестиваль-конкурс моды и дизайна "Синий дом" Пьяный перевозил в машине детей: в Оршанском районе задержали водителя Главная Дизайнеры и театры моды из Беларуси и России приняли участие в фестивале-конкурсе "Синий дом" в Витебске Главное Объединительный форум, калийные копи, проекты в АПК и образец для регионов. Итоги недели Президента "Государство для народа". Какие приоритеты на пятилетку определили делегаты III ВНС Лайфхаки для предриков. Чему в Шкловском районе учат местную вертикаль со всей страны "Страсти были нешуточные". Как прошел пятый чемпионат по колке дров среди СМИ Топ-новости "Спасибо, что поддерживаете тренд, заданный Президентом". Эйсмонт поприветствовала участников чемпионата по колке дров Должен начать "генерить" доход. Крутой об ожидаемом эффекте от больших преобразований в Шкловском районе Перцов на чемпионате по колке дров: с каждым годом мастерство растет Контекст важнее контента? Гендиректор БЕЛТА рассказал о вызовах эпохи ИИ на Всемирном медиасаммите в Пекине "Высокий уровень в условиях серьезной конкуренции". Глава НОК поздравил самбистов с успехом на ЧМ Хранитель истории бессмертного подвига. К 70-летию Музея обороны Брестской крепости-героя Литвинович впервые в карьере стал чемпионом мира в личном зачете Посол КНР: Китай и Беларусь намерены развивать партийные связи и укреплять стратегическое партнерство Улица Ленина - не просто адрес: что Беларусь сохранила от советской эпохи и почему это важно сегодня В Беларуси ночью и утром 9 ноября местами ожидается слабый гололед Шкурдай взяла четыре личных золота на чемпионате страны по плаванию на короткой воде Сборная Беларуси-U18 по хоккею взяла серебро Кубка ПСК, у команды U17 - бронза Предупреждал о политическом тупике. Шпаковский о словах Лукашенко о Президенте США Мозамбик: газовый титан с колониальным наследием и великим историческим шансом "Этот крик разрывает душу": блогер рассказала о том, как помогает пострадавшим птицам С нами интереснее погода курсы БЕЛТА + тв программа Темы Все темы Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме" ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"