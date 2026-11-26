26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе 59-летний директор государственного предприятия приговорен к 4 годам лишения свободы со штрафом за получение взятки в крупном размере. Государственное обвинение по уголовному делу в суде поддержала прокуратура Пуховичского района. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.



Как установлено, с февраля 2024 года по август 2026 года руководитель предприятия в сфере мелиорации земель на личных встречах в Минском и Пуховичском районах принял от директора предприятия по поставке спецтехники денежные средства в общей сумме 27 тыс. рублей. Взятку обвиняемый получил в связи с занимаемым им должностным положением за благоприятное решение вопросов по приобретению у коммерческой организации для нужд возглавляемого им предприятия четырех дорогостоящих экскаваторов на общую сумму свыше 1,8 млн рублей, а также за организацию исполнения обязательств по договорам купли-продажи с участием лизингополучателя. Незаконно полученными денежными средствами обвиняемый впоследствии распорядился по собственному усмотрению.



Обвиняемый добровольно уплатил доход, полученный преступным путем. В судебном заседании вину признал в полном объеме.



С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Пуховичского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.430 УК мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года со штрафом в размере 400 базовых величин (18 тыс. рублей). Он также лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей и совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.



Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-