Директор строительной фирмы в Вилейском районе недоплатил в бюджет более 220 тыс. рублей 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Вилейского района направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Минска, которому инкриминировано уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.



Мужчина являлся учредителем и одновременно директором зарегистрированного на территории Вилейского района юридического лица, которое занималось строительством и выполнением монтажных работ. После перечисления заказчиками денежных средств на счет фирмы по актам сдачи-приемки выполненных строительных и иных монтажных работ на основании договоров подряда мужчина в целях уклонения от уплаты налогов не отражал полученную выручку в бухгалтерском учете. За три года сумма неуплаченных налогов коммерческой организацией составила свыше 220 тыс. рублей.



Уголовное дело находилось в производстве Вилейского райотдела Следственного комитета. После проверки материалов дела в прокуратуре Вилейского района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.243 УК.



Поскольку в ходе предварительного расследования причиненный ущерб обвиняемый возместил частично - в сумме 1 тыс. рублей, при направлении дела в суд прокурор Вилейского района предъявил к обвиняемому иск о взыскании суммы неуплаченного налога в размере более 219 тыс. рублей.



Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-