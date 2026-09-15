15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Вилейского района направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Минска, которому инкриминировано уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Минской области.
Мужчина являлся учредителем и одновременно директором зарегистрированного на территории Вилейского района юридического лица, которое занималось строительством и выполнением монтажных работ. После перечисления заказчиками денежных средств на счет фирмы по актам сдачи-приемки выполненных строительных и иных монтажных работ на основании договоров подряда мужчина в целях уклонения от уплаты налогов не отражал полученную выручку в бухгалтерском учете. За три года сумма неуплаченных налогов коммерческой организацией составила свыше 220 тыс. рублей.
Уголовное дело находилось в производстве Вилейского райотдела Следственного комитета. После проверки материалов дела в прокуратуре Вилейского района пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.2 ст.243 УК.
Поскольку в ходе предварительного расследования причиненный ущерб обвиняемый возместил частично - в сумме 1 тыс. рублей, при направлении дела в суд прокурор Вилейского района предъявил к обвиняемому иск о взыскании суммы неуплаченного налога в размере более 219 тыс. рублей.
Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор оставил без изменения.-0-
Регионы
15 сентября 2026, 21:23
Директор строительной фирмы в Вилейском районе недоплатил в бюджет более 220 тыс. рублей
Фото из архива
Новости рубрики Регионы
Главное
Топ-новости
"Это абсолютная неправда". Лукашенко на встрече с Коулом развеял фейк, который разгоняют беглые на Западе
Лукашенко: Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности
"Дома всегда лучше". Почему большинство белорусов не хотят переезжать в другие города и уезжать за границу
Военная, демографическая и продовольственная безопасность. Какие законопроекты рассмотрят депутаты на сессии
Упредить неблагоприятные последствия. Сивец о важности связки законодателей и судей в работе над нормами права
В сложные времена особенно важно не строить стены, а сохранять мосты - почетный консул Беларуси в Швейцарии
С нами интереснее