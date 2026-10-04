4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Минской области выявили схему системной деловой коррупции в Минской, Брестской и Гродненской областях, сообщили БЕЛТА в МВД.
По информации ведомства, директор частного предприятия по ремонту техники на постоянной основе передавал взятки должностным лицам сельскохозяйственных организаций. Вознаграждения предназначались за выбор его фирмы как исполнителя работ, подписание документов и организацию оплаты.
Прокуратура Минской области в отношении шести фигурантов возбудила уголовные дела за взяточничество.
"Работа по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в ключевых отраслях экономики, в том числе в сфере АПК, находится на особом контроле и будет продолжена", - подчеркнули в МВД.-0-
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04 октября 2026, 13:17
Директор частной компании по ремонту техники передавал взятки должностным лицам сельхозорганизаций
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