"Дети наполняют жизнь смыслом". Отец троих сыновей из Лельчицкого района о сути родительства 

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мы живем ради наших детей, наполняющих жизнь смыслом. Таким мнением поделился многодетный отец Алексей Шалаш на втором областном турнире семейного республиканского проекта "Папа-зал", который прошел сегодня в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.



Алексей Шалаш из Лельчицкого района всегда и во всем старается быть примером для своих троих сыновей. Он с юности увлекается футболом, представляет и команду местного лесхоза на турнирах, мальчишки также занимаются в спортивных секциях. Семейная команда всегда рада сыграть в футбол даже на своем подворье. "Мы довольно активная семья. Спорт всю жизнь с нами. Любим и рыбалку, и отдых на природе. Участвовали и в районном этапе "Папа-зала", - рассказал он.



Отцовство для Алексея - смысл жизни. "Мы живем ради наших детей, они наполняют нашу жизнь смыслом. Стараемся для них создать необходимые условия, чтобы они ни в чем не нуждались, могли развиваться. Одновременно они стимулируют нас стремиться к чему-то лучшему", - подчеркнул он.



Алексей сам из многодетной семьи, родители воспитали восемь сыновей и дочерей. "Поэтому мы с женой изначально решили, что у нас будет минимум трое детей", - добавил он.



Спортивный вызов областного турнира "Папа-зала" Алексей принял вместе со старшим сыном Петром. "Я готов. Мой папа самый классный", - заверил семилетний участник.



Мама Вера - воплощение значения ее имени. "Верю в свою родную команду. Всегда готова во всем их поддерживать. Ведь и муж - моя опора и поддержка. Помогает с мальчишками всегда", - сказала она.



Семья Шалаш активно участвует в жизни района, области и страны. Так, в 2025 году дружная команда стала победителем республиканского сельскохозяйственного проекта "Властелин села".



Проект "Папа-зал" инициирован молодежью юго-восточного региона и успешно реализуется, способствуя укреплению связи между отцами и детьми, продвижению здорового образа жизни и развитию активной гражданской позиции. Он призван содействовать развитию и реализации молодежных общественно значимых инициатив, воспитанию у подрастающего поколения национального и гражданского самосознания, а также популяризации деятельности и имиджевых программ под эгидой БРСМ.-0-