"Десяток не жалею никогда". Как заслуженный педагог из Гомеля влюбляет школьников в свой предмет

Звездный путь начался еще в школе





Звезда "Времени"





"Литература учит жизни"





Гурьбой на факультатив





"Какого цвета обои у Раскольникова?.."





Чья звездность?





Школа на улице Олимпийской





Маленькая гомельчанка Жанна с самого детства мечтала стать педагогом. Правда, когда ходила в детский сад, хотела стать воспитателем, а уже в первом классе, со скидкой на возраст, поняла, чего хочет по-настоящему."Первая учительница у нас провела всего один год, затем ушла на пенсию. Она мне тоже очень нравилась. А 1 сентября во втором классе пришла молоденькая учительница - только после пединститута. Елена Константиновна Журавлева была родом из Мозыря, по распределению попала к нам. Мне нравилось, как она ведет уроки, как относится к детям. Класс у нас был очень большой - 42 человека, да еще и под буквой "Г" - со всеми вытекающими для имиджа коллектива юных непосед последствиями. Что и говорить, мальчишки переворачивали все с ног на голову", - смеется Жанна Федоровна.Жанна, хоть и была отличницей, сама тоже была не прочь пошалить, но в меру разумного. "Конечно, люблю и ценю свободу во всем. И сейчас без дисциплины никуда, но всегда даю детям свободу в общении, в размышлениях", - делится учитель.По иронии судьбы, именно с русским языком после начальных классов у девочки могли возникнуть проблемы. Преподавателем по этому предмету самому громкому классу поставили пионервожатую. Видимо, ей дали ребят в нагрузку, предполагает собеседница.Пионервожатая чаще всего была очень занята и не могла уделить должного внимания. Зачастую ее времени хватало, только чтобы утихомирить егоз. Однажды у всех без исключения появились "неуды" в дневниках. "Знаете, что значит для отличницы получить "неуд"? Мама всегда учила быть ответственной, поэтому аргумент о том, что все были виноваты, точно не пройдет. У родителей была позиция: учитель всегда прав", - рассказывает она.Впрочем, из той ситуации Жанна Федоровна уже с детства вынесла для себя урок на всю жизнь. "Я никогда за годы своей работы в школе огулом не ставила "неуд". Сейчас и детям объясняю, что учитель - в первую очередь, человек, поэтому тоже имеет право на ошибку. С пятого класса говорю с ребятами на эту тему. Если вдруг сделала замечание, а вы не согласны, не стоит срывать из-за этого урок. Подойдите на перемене и разъясните ситуацию, не перекладывая ответственность на других", - подчеркивает педагог.С первого класса Жанна занималась в кружке выразительного чтения во Дворце пионеров в Гомеле. Одерживала победу за победой на конкурсах чтецов разного уровня, республиканского в том числе. Фактически там прошло все ее детство. "Меня приглашали озвучивать фильмы на киностудии "Юнфильм". И эти фильмы побеждали в разных конкурсах по всему Союзу. Первый фильм "Салют Победы" признан лучшим на всесоюзном конкурсе в Москве. Мне тогда вручили за это часы. Представляете, каково ребенку получить такие большие мужские часы с именной подписью", - с улыбкой отмечает она.А в 9 классе сбылась ее мечта - попала в "Артек". Об этом моменте маленькая Жанна мечтала с первого класса: с тех пор, как в учебнике увидела Медведь-гору, на фоне которой сияли улыбками счастливые дети. Даже сейчас она помнит, с какой стороны на развороте была эта картинка. Тогда учительница объяснила, что путевку в "Артек" получают только лучшие из лучших, отличники учебы и активисты.Как оказалось, это была ее траектория жизненного пути. Жанна отлично училась в средней школе №2, побеждала на конкурсах чтецов, играла на фортепиано в музыкальной школе, была председателем совета пионерской дружины, секретарем школьной комсомольской организации, занималась бальными танцами, плаванием и легкой атлетикой. Конечно, юная звездочка была замечена. Однако, отправляясь на смену в "Артек", она и подумать не могла, какие горизонты перед ней откроются.По традиции в "Артеке" давали старт Всесоюзным пионерским маршам. Жанне как председателю Совета дружины доверили произнести речь. Этот момент попал в репортаж московских корреспондентов, его показали в программе "Время". Трансляция - по всему СССР.Не сложно представить, что в тот вечер творилось у экранов телевизоров во многих гомельских квартирах, когда увидели знакомое лицо. Домашний телефон у родителей Жанны просто разрывался от звонков. А кто-то из педагогов записал утренний повтор на бобину (кинопленку на специальной катушке - Прим. БЕЛТА). Эта запись и сейчас хранится в семье.Домой школьница из Гомеля вернулась настоящей знаменитостью. "Вторая школа была в счастье. Тогда директором был Борис Филиппович Калач - участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, педагог, ветеран труда. Безмерно ему благодарна за поддержку, за наставления", - говорит она.Невозможно сосчитать сколько встреч она провела, рассказывая сверстникам об "Артеке". Это было своего рода звездное турне по школам областного центра, а также кружкам Дворца пионеров.Позже, через несколько лет, Жанна вернулась в "Артек", где ее ждала судьбоносная встреча. Здесь она обрела вторую половинку - Ростислава Ананьевича, с которым уже более 40 лет вместе.Несмотря на курьезы школьной жизни, профиль учебного предмета был предопределен самой судьбой. Жанна очень любила и математику, особенно задачи, где надо было рассуждать и расписывать логические этапы ее решения, но любовь к слову перевесила все остальные увлечения.Еще в детстве маленькая девочка просто не могла оторваться от книг. Во втором классе ее вместе с другими учениками записали в детскую библиотеку, которая располагалась напротив школы. Практически каждый день Жанна приходила туда, чтобы взять новую книгу. Один из строгих библиотекарей даже устраивал ей "экзамен", проверяя действительно ли малышка, которая едва доставала до стойки, успела за вечер прочесть произведение. Когда удостоверился в этом, стал рекомендовать новые книги, а позже ей в порядке исключения даже во внеурочное время был открыт доступ и в читальный зал. Вряд ли в библиотеке догадывались, что по пути девочка заходила еще и в книжный магазин, где тоже покупала понравившиеся книги, тратя деньги, которые родители давали на обед."У меня собрана очень большая своя библиотека. Живу и работаю со словом с самого детства. Это все благодаря учителям и родителям. Моя мама всегда много читала, отец всегда был с газетой - в курсе всех новостей и событий", - подчеркивает она.Сейчас методики Жанны Жадейко изучают коллеги, а ее издания и уроки помогают школьникам полюбить русский язык и литературу, риторику, лучше понять законы самой жизни."Урок литературы очень непросто провести, ведь к нему нужно очень серьезно подготовиться, все продумать. У меня даже муж спрашивает, сколько можно читать "Войну и мир" - и так все книги в закладках. Конечно, текст знаю, но не позволяю себе прийти на урок неподготовленной", - подчеркивает учитель. "Литература учит быть внимательными и учиться на ошибках других. Кроме того, слово имеет огромную силу: оно лечит, поддерживает и помогает", - добавляет она.К концу академического часа становится понятно, что "форточки" для интервью с учителем такого уровня катастрофически мало. К тому же, каждые две минуты в кабинет заглядывают шестиклашки."На факультатив записались шесть человек. Сейчас посмотрите, сколько пришло?", - смеется Жанна Федоровна, дополняя, что всем рада на факультативном занятии. "Всегда говорю: кому интересно, приходите и работайте. Уделю всем время", - уточняет она.Для учителя принципиально важно, чтобы каждый ребенок досконально разобрался в теме. "Никто не должен покидать кабинет, если что-то не понял. Я всегда найду нужные слова и подходы, чтобы объяснить", - дополняет она."У меня читают все! Никто не приходит без книги и тем более без знания материала. Конечно, есть постулаты, к которым мы должны прийти на уроке. Однако важнее всего, чтобы ребенок имел возможность высказать свое мнение, и оно может не совпадать в тем, что написано в учебнике. Каждый должен уметь понимать и анализировать материал", - заверяет Жанна Федоровна.Методика педагога работает без сбоев. Все ученики читают произведения: пятиклашки - сказки, в старших классах - многотомные произведения. Они-то знают, что Жанна Федоровна проверит знание материала каждого из них за 10 минут. К тому же углубляться в текст и анализировать его без этого невозможно."Знаете, у нас ходит такая шутка среди ребят из старших классов. Мол, Жанна Федоровна может спросить, какого цвета были обои в комнате Раскольникова. Конечно, могу спросить, но не потому, что хочу выискать какие-то пробелы в их знаниях, а потому что у Достоевского цвет - говорящий", - подчеркивает опытный учитель.У гимназистов есть уникальная возможность погрузиться в тексты произведений классиков. И открывает этот портал для них опытный педагог. "На уроках литературы сама могу начать читать произведение. Параллельно обращаю внимание ребят на многие моменты. Учу читать между строк, видеть и замечать то, что хотел сказать автор. В итоге все сводим к жизни", - отмечает она.А ребята уже с 5-6 классов оттачивают мастерство выступления. К примеру, одно из авторских заданий - представить себя экскурсоводом и рассказать о картине известного художника. Гимназисты с удовольствием перевоплощаются в гидов и экскурсоводов. Через такие творческие задания они учатся формулировать и доносить свои мысли и идеи.На счету учеников Жанны Жадейко - многие сотни лингвистических побед: от олимпиад и лучших сочинений до 100-балльных сертификатов на ЦЭ.Неодаренных людей в принципе нет, уверена опытный педагог. "Один одарен филологическими способностями, другой - математическими, кто-то имеет талант художника, кто-то - музыканта или поэта", - поясняет свою позицию она.Делится педагог и своими наблюдениями за современными школьниками. "Если получат неудовлетворительную оценку, то виноват учитель. А если в дневнике появилась 10 или удалось занять первое место на олимпиаде, то в этом - исключительная заслуга самого ребенка. Если не удалось покорить вершину - снова плохой тренер, учитель и все вместе взятые. Учу детей объективно относиться к любой ситуации и быть благодарными за все, уметь говорить спасибо. Вот и своей Елене Константиновне очень благодарна, хоть ее уже давно нет с нами", - рассказывает Жанна Жадейко."Я никогда не скуплюсь на оценки. Люблю ставить десятки, никогда не жалею. Всегда поставлю высший балл или даже две оценки, если ребенок работает, анализирует, включен в процесс. Конечно, оценка не должна превалировать над знаниями. Я тоже хочу, чтобы у детей были высокие отметки, но еще больше хочу, чтобы за ними был соответствующий уровень знаний. Всегда предложу вместе проработать темы вместе", - рассказывает она.При этом учитель никогда и никого не заставляет участвовать в олимпиадах или конкурсах. "Зачитываю для всех положения мероприятий, а тем, кто отзывается, помогаю, подсказываю, поддерживаю. Это всегда совместный труд. Конечно, первостепенно желание самого ребенка. В любой победе и достижении - труд и ребенка, и педагога", - указывает Жанна Федоровна.За десятилетия работы с ребятами опытный педагог сразу понимает, добьется ли ученик результатов. Главный критерий - трудолюбие. Чаще всего это те, кто готов по 5-10 раз переписывать сочинение до идеального содержания или по сто раз решать варианты заданий. "Конечно, есть ребята со способностями, им этот путь дается чуточку легче. Но есть немало примеров, когда многочасовой, многодневный труд приводил целеустремленного ребенка к результату. Только так. А когда дети чувствуют вкус победы, они загораются еще больше", - отмечает она.Этот год юбилейный для 14-й гимназии. Такой статус школа получила еще в начале 2000-х.Гимназия стала вторым домом для Жанны Федоровны. Сюда она пришла еще в середине 1980-х, поэтому и коллектив стал настоящей семьей. "Я всю жизнь проработала в этой школе. Очень благодарна руководству за поддержку идей. Большую роль в формировании коллектива сыграла бывший директор Надежда Ивановна Кунцевич. Мы в то время жили и сейчас живем школой. Также всегда находят отклик наши предложения и в главном управлении образования облисполкома", - подчеркнула она."Наша школа всегда была лучшей. Я уже много лет в олимпиадном движении. Помню, когда на первых порах победителями становились сразу 3-4 наших учащихся, все не скрывали интереса: а что же это за школа? И этот компьютерный класс - в подарок за успехи", - с улыбкой вспоминает тренер областной команды олимпиадников, показывая на оборудование в кабине.Здесь много лет работал и супруг Жанны Федоровны Ростислав Ананьевич. Он преподавал историю, а также был завучем. "Мы с ним познакомились в "Артеке". Он там был моим начальником, а потом и здесь - всю жизнь старалась его не подвести. Много лет работали вместе, шли рука об руку. Параллельно занимались с ребятами, усиливая их знания, потому что русская литература и история идут вместе. И результаты у нашего тандема были очень и очень хорошие", - добавляет она."Благодаря ему я смогла многого достигнуть. Все мои победы, все без исключения - благодаря ему. Он очень многое берет на себя по жизни, всегда и во всем поддержит, объективно оценит, укажет, если не права в чем-то, и обратит внимание на какие-то тонкости. Наша семья с самого начала строилась на взаимопонимании и поддержке. Когда такой человек рядом, все складывается и в семье, и на работе. Только так - иначе ничего не будет", - с благодарностью отмечает Жанна Жадейко.Один в поле не воин, уверена опытный педагог, продолжая рассказ о школьной семье. Важно, чтобы в учреждении был коллектив единомышленников, который всегда может прийти на помощь, подставит плечо, если это необходимо. На базе школы, а в последующем и гимназии проходили семинары, тренинги, открытые уроки и др. Сюда приезжали опытные педагоги и молодые специалисты, чтобы перенять передовой опыт.И сегодня гимназия - на слуху в республиканской системе образования. "Я всегда говорю: учитель - это профессия-птица. У учителя должны быть крылья, он должен вдохновлять других и сам должен вдохновляться. В этом постоянном общении и обмене энергией просто некогда останавливаться", - заключает Жанна Жадейко, а значит, впереди - еще много побед, много новых имен и звездочек на лингвистическом небосклоне.Фото Марины ВАСИЛЬЕВОЙ,БЕЛТА.-0-