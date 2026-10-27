Деньги обещали проверить и вернуть. Аферисты выманили у минчанки около $6 тыс.

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленники выманили у молодой минчанки, учащейся минского колледжа, около $6 тыс., сообщает БЕЛТА со ссылкой на минскую милицию.



В милицию с заявлением о мошенничестве обратилась 19-летняя девушка. Злоумышленник позвонил ей по телефону и представился сотрудником КГБ. Он сообщил девушке, что ее личные данные попали к преступникам и теперь она должна сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.



В течение двух дней мошенники требовали каждый час отправлять им фотоотчеты о том, где минчанка находится и чем занимается. Также преступники вышли с ней на видеосвязь и повторили инструкции, а позже связались по телефону и около часа читали лекцию о том, какие задачи выполняет Национальный банк и для чего необходимо декларирование денег.



Молодая минчанка поверила и согласилась передать курьеру все сбережения своей семьи - около $6 тыс. Ее заверили, что в течение часа наличные будут проверены и ей возвращены. Однако после получения денег аферисты перестали выходить на связь.



По данному факту проводится проверка.



В милиции напомнили: в Беларуси не существует такой услуги, как декларирование денег через курьера Национального банка. Если незнакомец по телефону требует передать сбережения якобы для проверки, следует немедленно положить трубку и обратиться в милицию.-0-