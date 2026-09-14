14 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегация Брестской области направилась с визитом во Вьетнам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Брестского облисполкома.
Возглавил делегацию официальных и деловых кругов юго-западного региона заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко. "Цель поездки - углубление двусторонних отношений, расширение торгово-экономических связей и развитие производственной кооперации между предприятиями Брестской области и вьетнамскими партнерами. Программой предусмотрен ряд деловых встреч и переговоров", - рассказали в пресс-службе.
Визит в провинцию Лаокай, который продлится по 18 сентября, предусмотрен программой сотрудничества Брестского облисполкома и Народного комитета провинции Лаокай на 2026-2028 годы, которая была подписана в нынешнем апреле. В состав делегации Брестской области вошли представители областного исполнительного комитета, администрации СЭЗ "Брест", Брестского государственного политехнического колледжа, Брестской областной базы "Бакалея", ИООО "Вастега", ЧПТУП "Сифания-Экотехника", ООО "Агропищепром". Намечены встречи и переговоры с руководством Лаокая, посещение ряда промышленных и социальных объектов, в том числе учреждений образования.
Брестскую область и вьетнамскую провинцию Лаокай связывают побратимские отношения. Белорусская сторона рассчитывает, что нынешний визит придаст новый импульс реализации совместных проектов с азиатскими партнерами.-0-
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14 сентября 2026, 13:43
Делегация официальных и деловых кругов Брестской области посетит Вьетнам
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