В целом в Брестской области уборочная кампания близится к завершению. На полях осталось обмолотить кукурузу на зерно и выкопать сахарную свеклу. "Аграрии сработали довольно успешно, несмотря на капризы погоды и определенные испытания для специалистов. Хороший урожай получили картошки: на 10,4 тыс. т больше, чем в прошлом году. Если взять суммарно, то это 142 тыс. т. Поэтому картошкой тоже постараемся накормить не только себя, но и российские регионы. Хороший урожай морковки. Уродила ягода (клубника, малина, ежевика, голубика). Есть весь ассортимент, чтобы обеспечить наши сети", - отметил председатель Брестского облисполкома.

Фото Виолетты Южаковой

3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегация Брестской области в ноябре планирует посетить Санкт-Петербург и обсудить поставки плодоовощной продукции. Об этом сообщил журналистам председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик во время посещения КФХ "Берестейское" в Брестском районе, передает корреспондент БЕЛТА.Сельхозорганизации и фермерские хозяйства Брестской области в этом году получат более 100 тыс. т яблок. "Мы готовы в этом году накормить яблоками не только себя, но и обеспечить сети Российской Федерации. Сейчас эта работа ведется. Я думаю, что в ближайшее время состоится наш очередной визит в Санкт-Петербург. Там планируется провести переговоры по поставкам плодоовощной продукции. Это и картошка, и морковка, и капуста, разумеется, и яблоко", - сказал Петр Пархомчик.Предприятия Брестской области готовы предложить для отгрузки на экспорт около 54,2 тыс. т плодоовощной продукции. Прорабатываются вопросы поставок в ряд торговых сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Представители Брестчины примут участие в международной продовольственной выставке "Петерфуд-2026", которая пройдет 24-26 ноября.