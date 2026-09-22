Делегация Брестской области 23-25 сентября посетит Санкт-Петербург и Ленинградскую область

22 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегация официальных и деловых кругов Брестской области посетит 23-25 сентября Санкт-Петербург и Ленинградскую область (Россия). Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Брестского облисполкома.



Делегацию возглавит председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик. Программа предусматривает встречи с правительством Санкт-Петербурга, деловые переговоры, посещение ряда предприятий. Акцент делается на машиностроении и судостроении. В частности, Брестская область активно интересуется речными прогулочными судами для развития водного туризма. Также представители белорусской делегации возложат цветы на Пискаревском мемориальном кладбище, ознакомятся с опытом патриотического объединения "Ленрезерв".



Брестская область тесно сотрудничает с Санкт-Петербургом. Так, внешнеторговый оборот белорусского и российского регионов в январе - июле вырос на 12%. Планомерно увеличиваются объемы экспорта товаров с брестской маркой. В северную столицу России отгружаются мясная, молочная и рыбная продукция, сахар, грибы, овощи, аккумуляторы и прочее. Сотрудничество укрепляется постоянными контактами. Стороны обмениваются визитами. Взаимодействуют не только в экономике и торговле, а также в социальной сфере, в том числе образовании и культуре.



"Выстраиваем всестороннее сотрудничество с российскими партнерами. Так, Брестская область поставляет значительные объемы плодоовощной продукции в Санкт-Петербург. Готовы реализовать порядка 78,2 тыс. т, в том числе картофеля, моркови, томатов, свежих яблок. Также располагаем ресурсами для поставки 20 тыс. т муки", - отметили в Брестском облисполкоме.



Программа визита предусматривает посещение предприятий и на территории Ленинградской области. С этим российским регионом отношения также развиваются динамично. За семь месяцев нынешнего года внешнеторговый оборот вырос почти на 43%.-0-