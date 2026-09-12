Делегации городов-побратимов и городов-партнеров поздравили Гомель с 884-летием

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Официальные делегации городов-побратимов и городов-партнеров Гомеля поздравили областной центр с 884-летием на торжественном приеме, который прошел во Дворце Румянцевых и Паскевичей, передает корреспондент БЕЛТА.





Теплые поздравления гомельчанам с Днем города адресовали делегации из России, Азербайджана, Грузии, областей Беларуси.





Перед началом приема гости возложили венки и цветы к братской могиле советских воинов и подпольщиков на площади Труда, память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Как отметил председатель горисполкома Руслан Пархамович, День города - это день дружбы и партнерства, который объединяет страны и придает дополнительный импульс совместному развитию и взаимовыгодному сотрудничеству. "На протяжении веков областной центр служил ареной межкультурного диалога, выстраивал торгово-экономические и гуманитарные отношения. На современном этапе города из года в год наращивает потенциал развития, выстраивает надежные партнерские международные отношения, становится площадкой прогрессивных идей и предложений", - сделал акцент глава города.





Гомель сегодня - один из крупнейших индустриальных центров Беларуси, констатировал он. "Промышленность города имеет высокий инновационный потенциал. За прошлый год доля инновационной продукции в общем выпуске - наибольшая среди областных центров", - подчеркнул руководитель города.





Он обратил внимание и на то, что Гомель расширяет партнерство с разными государствами в экономической, торговой сфере. Осуществляется сотрудничество в гуманитарной сфере. Активно развивается взаимодействие в высшем образовании. "Реализуются более 150 договоров между нашими и зарубежными университетами. В их числе вузы Москвы, Брянска, Ростова-на-Дону, Орла, Сургута, а также Грузии и Азербайджанской Республики", - конкретизировал Руслан Пархамович.





Ярким примером взаимодействия в области культуры он назвал фестиваль хореографического искусства "Сожскі карагод", который в нынешнем году собрал 56 творческих коллективов, 20 из которых - из городов-побратимов и городов-партнеров.





"Гомель является активным участником побратимского движения. На сегодня подписаны 42 международных документа с городами из 13 стран мира. В их числе 26 с Российской Федерацией, пять - с Китайской Народной Республикой. Более 13 лет Гомель побратим с сербским Нови-Садом. Два года назад мы стали побратимами с азербайджанской Гянджой. В текущем году отмечаем десятилетний юбилей подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве с городом Кутаиси. Первым городом Российской Федерации, с которым Гомель заключил соглашение в 1992 году, стал Брянск, в 2005 году - Сургут, в 2009-м - Ростов-на-Дону. Города-побратимы Гомеля и спустя десятилетия плечо к плечу отмечают с нами День города, как истинные братья", - подчеркнул председатель горисполкома.





Он выразил уверенность в дальнейшем продуктивном сотрудничестве и благодарность за то, что радость праздничных дней города-побратимы и города-партнеры разделяют вместе с гомельчанами.





Мэр городского муниципалитета Кутаиси Давид Эремеишвили отметил: "10 лет как дружат наши города. И каждый день наши города трудятся, развиваются, чтобы в наших странах царили мир и благополучие".





Первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Тарас Дядьков выразил уверенность в том, что Гомель и впредь будет оставаться местом, где создаются комфортные условия для людей, местом, которое дарит каждому жителю ощущение уюта и причастности к общей истории. "Особенно хочется отметить наши теплые, плодотворные партнерские отношения. За 17 лет - а это солидный срок - мы реализовали большое количество проектов в социальной сфере, в области культуры, искусства, образования, в области экономики. Уверен, что в будущем у нас бескрайние горизонты", - сказал он.





На встрече прозвучали теплые слова поздравлений от представителей всех делегаций. Гости присоединились к мероприятиям в честь Дня города.-0-