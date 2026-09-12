"Чтобы каждый квартал был комфортен". Председатель горисполкома об ориентирах развития Гомеля

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Он обратил внимание: динамично развивается промышленность, реализуется ряд достаточно крупных инновационных проектов. "Поэтому я думаю, что каких-то (принципиальных. - Прим. БЕЛТА) изменений по курсу не будет. (Продолжится. - Прим. БЕЛТА) дальнейшее развитие как экономической, так социальной инфраструктуры. Безусловно, наведение порядка в городе - для того, чтобы каждый метр, каждая улица, каждый квартал был комфортен для проживания наших горожан", - подчеркнул Руслан Пархамович.
В областном центре провели большую работу по подготовке города к очередному дню рождения, добавил он. "Введены в эксплуатацию объекты социальной, спортивной направленности, инфраструктурные объекты. Это поступательное движение вперед. К 884-летию мы старались добавить максимальное количество штрихов, и все это идет в копилку дальнейшего развития города", - заключил председатель горисполкома.-0-