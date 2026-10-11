Что приготовили из гриба-гиганта, найденного в лесах Ганцевичского района 

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастер леса Ганцевичского лесхоза Алексей Воронец нашел почти килограммовый белый гриб. Размер его шляпки оказался величиной с рабочую каску, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство лесного хозяйство.



Специалисты отмечают, что холодные ночи не лучшим образом влияют на грибной урожай, но опытные любители тихой охоты продолжают наполнять ведра и корзины. Особо удачливые делают удивительные находки.



"Прорубал визир и случайно увидел гигантский гриб. Работали мы, грубо говоря, в 100 м от Ганцевичей. О весе первоначально даже не подумал: здоровый, крепкий, не червивый. Дома сначала хотели засушить. Потом порезали его на тоненькие полоски, сделали отбивные, пожарили с мукой и яйцом. Готовили вместе с супругой. Получилась большая миска грибных котлет", - рассказал мужчина.



В лесу он трудится около 30 лет, поэтому в сезон грибы часто попадаются. Нередко встречаются и гиганты. Срезать большой, но неиспорченный - вот большая удача. "В Ганцевичском районе много грибных мест. Мы с женой перед Днем лесного хозяйства ездили. Около 135 белых подняли, 15 подосиновиков, были и подберезовики - это только за несколько часов. Грибов немало сейчас. Думаю, сезон еще будет продолжаться. Подберезовиков много, маслят, сыроежки крепенькие растут. Дожди пошли - пойдут опята", - не сомневается мастер леса.-0-