Член комиссии в Плещеницах: люди приходят выполнить гражданский долг и выразить свою позицию

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Плещеницах граждане активно принимают участие в референдуме, они приходят выполнить свой гражданский долг и выразить позицию. Такое мнение журналистам выразила член комиссии по республиканскому референдуму Плещеницкого участка №24, заместитель директора по воспитательной работе учреждения образования "Плещеницкая государственная областная средняя школа - училище олимпийского резерва" Галина Белая, передает корреспондент БЕЛТА.

"В дни предварительного голосования и на сегодняшний день обстановка на участке совершенно спокойная. Люди приходят голосовать с хорошим настроением. Члены комиссии также отлично себя чувствуют. Мы уверены, что у нас все пройдет замечательно. Порядка 40% голосующих на нашем участке приняли участие в референдуме досрочно. Люди приходили выполнить свой гражданский долг и выразить свою позицию. На участке предложены средства индивидуальной защиты как для голосующих, так и для членов комиссии. Предусмотрено все необходимое для того, чтобы проголосовать могли и люди с ограниченными возможностями", - рассказала Галина Белая.

Учащийся средней школы олимпийского резерва Руслан Мыщик занимается вольной борьбой и сегодня голосует впервые. Он рассказал, почему для него важно принять участие в референдуме.

Руслан Мыщик

"Я благодарен своему тренеру, который привел меня в большой спорт и сделал из меня настоящего мужчину. Благодаря ему я поступил в это замечательное училище. Я ставил перед собой большие цели и достиг звания мастера спорта. Кроме того, я стал серебряным призером на чемпионате Республики Беларусь. Для начинающего это отличный результат. На этом я не остановлюсь и буду стремиться к еще более высоким достижениям. Я пришел проголосовать за процветающую Беларусь. Страна меня обеспечивает, ведь я учусь за счет средств республиканского бюджета. Надеюсь, что в будущем я буду представлять страну под нашим флагом", - заявил Руслан Мыщик.

Наблюдатель от Логойской районной организации ветеранов Белорусского общественного объединения ветеранов Татьяна Кацкель рассказала, что наблюдателями не было замечено нарушений на участке №24.

"На участке созданы все условия для проведения голосования. Комиссия опытная, работает слаженно и уверенно. Нами не было замечено нарушений. На участке есть маски, перчатки, антисептики и кабинки без шторок. Настроение у всех хорошее", - отметила Татьяна Кацкель.

На Плещеницком участке №22, который располагается в Центре детского творчества Логойского района проголосовала многодетная семья. Мать четверых детей Людмила Аксючиц пришла принять участие в референдуме в основной день голосования.

Людмила Аксючиц

"Для нас как для многодетной семьи важно было принять участие в референдуме. В нашей стране таким семьям государство уделяет особое внимание и поддержку. Мы пришли на участок, потому что нам небезразлично будущее наших детей, нашей семьи и страны. Нам было важно отдать свой голос на референдуме", - рассказала Людмила Аксючиц.

Ее старший сын голосует впервые. Члены комиссии вручили ему памятные подарки.

"На участке приятная атмосфера. Члены комиссии вежливые и доброжелательные. Для меня это очень ответственный момент. Чувствую, что я стал взрослее", - отметил Алексей Аксючиц.

Председатель комиссии участка для голосования №22 Маргарита Левай рассказала, как проходит голосование.

"У нас на участке оборудовано две кабинки. Ручки и столы тщательно обрабатываются в соответствие с санитарными нормами. Члены комиссии помогают голосующим сориентироваться. Голосуют у нас в основном молодые люди, как правило, в возрасте до 45 лет. Микрорайон у нас новый, здесь проживает немало многодетных семей. К некоторым пенсионерам мы будем выезжать на дом. Самый большой ажиотаж в дни досрочного голосования наблюдался на нашем участке утром во вторник и среду, и в пятницу вечером", - сообщила Маргарита Левай.-0-

Фото Рамиля Насибулина