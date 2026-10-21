Четверо сыновей и три лапочки-дочки. Многодетный гомельчанин о семикратном счастье и принципах воспитания

Владислав с улыбкой рассказывает историю знакомства с Ниной. Впервые увидел девушку, которая привлекла внимание, в церкви, куда провожал бабушку на службу. Как оказалось, она была студенткой в группе под кураторством его мамы-педагога.Нина привлекала не только внешностью, но и серьезным взглядом на жизнь. "В ней не было легкомысленности. Наоборот, всегда такая целеустремленная, деловитая, буквально излучала уверенность в себе и надежность. Сразу сказала, что ей надо больше времени, чтобы лучше узнать друг друга. Встречались три года, пока она решилась выйти замуж", - рассказывает он.Владиславу же изначально было понятно: Нина - именно тот человек, с которым хотел бы провести всю жизнь. "Иначе разве согласился бы так долго ждать?" - задает он риторический вопрос."Каждый ребенок стал для нас приятной неожиданностью", - подчеркивает многодетный отец.Ни Владислав, ни его супруга Нина не представляли жизни без детей. Однако однажды, практически как приговор, прозвучало врачебное заключение. Первая беременность оборвалась. После этого специалисты оставляли супругам лишь надежду на чудо, не давая гарантии того, что они когда-нибудь смогут стать родителями. И чудо случилось. В их случае - в семикратном размере."Когда понимали, что возможны проблемы, а может, и вовсе не быть детей, то следующая беременность и рождение сына принесло огромную радость", - делится многодетный отец.Первенец Ян уже самостоятельный парень. Ему 20 лет, учился в училище олимпийского резерва. Проявил себя в гребле, затем переключился на футбол, играл в разных сборных. Молодой человек на днях отправится служить в армию.Через два года после рождения Яна семья получила еще один подарок от судьбы. Тимофею скоро исполнится 18 лет. Он мечтает сдать на права и работать по этому профилю. "Увлекается техникой, поэтому стремится освоить профессию водителя. Хочет курсировать между городами на автобусе или другом транспорте", - рассказывает отец.Еще два года - и снова сюрприз. Летом 2010 года в семье родился третий сын. Никита сейчас радует родителей своими успехами в школе. "Он очень целеустремленный и сообразительный. Учится в профильном классе, развивается в сфере IT, изучает возможности искусственного интеллекта. Хочет продолжать в этом направлении", - характеризует сына Владислав. Возможно, сказываются и гены - мама трудится оператором ПЭВМ, персональной электронно-вычислительной машины.Ровно через два года в семье снова было пополнение. Илье уже 14 лет, учится в 8-м классе. "У него еще есть время определиться с будущей профессией. Любит животных. Он занимался гандболом", - продолжает собеседник.А в октябре 2014 года команду братьев разбавила красотка Стефания. После четырех мальчишек супруги были счастливы почувствовать, что значит стать родителями девочки.Впрочем, Стефания не только этим удивила родителей. "Как-то резко в ней проснулась любовь к футболу. Однажды она играла во дворе с мальчиками и ее заметил тренер, пригласил заниматься. У нее все удачно складывается, но главное - ей самой очень нравится. В прошлом году ее команда выиграла на соревновании "Кожаный мяч", она забила победный гол. Министр образования вручал грамоты в Минске, и от Национального олимпийского комитета были награды", - с гордостью делится отец."У нее есть стимул, есть интерес. Честно сказать, никогда не думал, что девочки могут так увлекаться футболом", - улыбается он.Весной 2018 года судьба преподнесла семье еще один дар. Если с фамилией и отчеством все было понятно, то спор возник при выборе имени для малышки. Владислав хотел назвать дочь в честь бабушки Юлии, а супруга видела в ней Анну. По итогу нашли компромисс - назвали Юлианной.Впрочем, не раз на семейном совете решалась судьба по имянаречению каждого нового члена. Бывало, что писали имена на бумажках и младший вытягивал "жребий".Сейчас прилежная ученица Юлианна осваивает программу третьего класса. "Старательно учится, делает домашнее задание, переживает за пересказы", - говорит многодетный папа.С прибавлением семью поздравляли и осенью 2019-го. Маленькая Эрика практически сравняла счет мальчишечьей и девичьей частей семьи. Ее имя со скандинавского переводится как вечная правительница или самая могущественная. Бесспорно, мощь семьи с ее появлением усилилась. В сентябре она стала первоклассницей. Эрика - одна из самых творческих в семье: любит петь и танцевать, занимается вокалом. Отец уверен, что она еще проявит и другие свои таланты."У нас у всех разные смены, графики, темп и возможности. Поэтому - кто посвободнее, тот и помогает по дому. Например, был период, когда старшие мальчишки по пути в школу отводили в садик и забирали девочек. И на спортивные секции водили. Конечно, по дому есть у каждого личные обязанности, касающиеся их вещей", - отмечает многодетный отец.Собраться всем вместе в будни удается не всегда, а воскресенье - семейный день. "Совместный обед в выходной дарит особые чувства. Все ждут чего-нибудь особенного, вкусного. Готовит мама, но помогают все. Дети обожают выпечку. Наша мама печет очень вкусные тортики и пирожные. Правда, теперь нам надо уже два тортика. Одного на всех маловато", - смеется Владислав.Гастрономические пристрастия у всех разные, но родительский тандем формирует меню так, чтобы "тарелка здорового питания" с балансом белков, жиров и углеводов была у каждого. Даже нелюбители салатов получают дозу полезных веществ для насыщения растущих организмов.Велосипедные прогулки, загородный отдых с приготовлением шашлыков - семейных традиций у Михалькевичей много.Из своего родительского опыта Владислав сделал определенные выводы. Вместе с супругой выработали принципы воспитания, которых придерживаются много лет.Родители не играют в доброго и злого полицейского. Каждый имеет авторитет и вес. "На своем примере учим: лучший конфликт тот, которого удалось избежать. Никогда при детях не высказываем, что кто-то не прав. Они должны понимать, что мы едины, вместе принимаем решения, стараемся сделать лучше для них, любим их. А какие-то спорные моменты потом обсуждаем наедине и обязательно приходим к компромиссу", - отметил Владислав.Многодетный отец акцентирует: разница в воспитании сыновей и дочерей есть. Это как разные вселенные, однако очень важно каждому дать уверенность, что родители ценят и любят их безусловно, готовы поддержать в любой момент."С детьми надо всегда оставаться честными, держать свое слово. Не стоит бросать пустых слов. Они все это впитывают и понимают, что каждое слово мамы или папы имеет вес. Обещал что-то - надо обязательно выполнить, или установлен лимит на пользование телефоном - держим рамки. Понятно, что нет идеальных отцов и детей, но важно понимание и чувство поддержки", - делится опытом собеседник.Каждый новый день преподносит уроки и для детей, и для родителей. "Наверное, в каждой семье кто-то может нечаянно разбить чашку. Это такая мелочь. Никогда не кричим в такой ситуации, ведь ребенок и так мог испугаться. Поддержим и успокоим, ведь на самом деле ничего страшного не произошло. Для нас важно здоровье ребенка, а все остальное поправимо: можно купить новую чашку, - говорит Владислав. - В таких ситуациях дети понимают, что именно они, а не какие-то вещи, важны для родителей. С этим ощущением живут и развиваются еще более уверенно".В многодетной семье уверены: каждый ребенок открывает новую грань жизни и приумножает любовь.Фото из семейного архива героев,БЕЛТА.-0-