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"Чесночный барон", "Женский" и даже сельские круассаны: какой хлеб пекут в мини-пекарне в Кореличском районе

Опубликовано:

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Регионы
30 сентября 2026, 16:29

"Чесночный барон", "Женский" и даже сельские круассаны: какой хлеб пекут в мини-пекарне в Кореличском районе

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Областные "Дажынкi" в Кореличах 26 сентября удивляли гостей множеством "прысмакаў" на каждом подворье. На локации хозяев праздника - Кореличского района - столы особо ломились от угощений. Люди подходили, пробовали, спрашивали рецепты. Особенно привлекала одна из местных "самобранок": мимо нее просто невозможно было пройти - так манил ни с чем не сравнимый аромат хлеба. "Домашний?" - интересовались все, кто пробовал. "Из пекарни нашего хозяйства", - с гордостью отвечали женщины в национальных нарядах. Вкусный хлеб, батоны, лепешки, булочки и многое другое, как оказалось, выпекают в деревне Барановичи - мини-пекарня, где все готовят по-домашнему, работает в КСУП "Малюшичи". Как появилось местное хлебное производство и кто покупает продукцию деревенских пекарей, узнали корреспонденты БЕЛТА.

"Производство хлебобулочных и кондитерских изделий наладили в нашем хозяйстве в 2023 году, - рассказывает управляющий хозяйством Павел Тихонович. - Тогда как раз завершили реконструкцию столовой и в этом же здании открыли хлебный цех. Приобрели современное оборудование, наладили сотрудничество с одной из столичных компаний, которая имеет в этом деле богатый опыт. Будущие работницы прошли обучение, кто-то поехал на курсы, кого-то специалисты-технологи из Минска обучили на рабочих местах".
Как подчеркивает руководитель хозяйства, Президент Беларуси поставил задачу, чтобы жизнь на селе не уступала городской. А в прошлом году, посещая Оршанский район, глава государства побывал в пекарне в городском поселке Копысь и поручил распространить на всю страну опыт создания таких небольших хлебопекарных предприятий, чтобы в районах, малых городах хлеб был свой. Именно так и работает местная мини-пекарня, отправляя свои изделия не только в райцентр, но и во многие села Кореличского и соседнего Новогрудского районов.

Коллектив в цеху дружный и позитивный. Ведь печь хлеб, кормить людей, слышать ежедневное спасибо от покупателей за свой труд - все это очень вдохновляет. Встают пекари затемно, рассказывают работницы, ведь чтобы отправить машины со свежей продукцией с утра, нужно уже к 9 часам подготовить первую партию. А через несколько часов из цеха уезжают по маршрутам уже следующие рейсы - свежий хлеб и кондитерские изделия отправляются из пекарни, как правило, дважды в день.

"Приходим на работу раненько, но зато и завершаем не затемно, что для деревни, где у всех есть свое хозяйство, важно, - делятся женщины. - Конечно, бывают дни, когда нужно выложиться по полной, как, например, перед областными "Дажынкамi". Но тут уж за честь хозяйства и района нужно было постоять. На празднике мы представили весь наш ассортимент - более 50 видов хлеба и разнообразной выпечки. Как говорится, все, что умеем".
Гостям областного праздника работа пекарей из КСУП "Малюшичи" понравилась: и дегустировали, и покупали охотно. Да и как не купить, когда предлагают, к примеру, "Мужской хлеб" - с луком, "Женский" - с морковью, кунжутом и льняным семенем. Или "Чесночный барон", политый растительным маслом с чесночком. А еще лепешки с сыром, творогом, с посыпками, слойки с начинками из вишни и даже сельские круассаны.

Оценили работу и делегации из районов Гродненщины: местным хлебопекам оказали большое доверие - именно они создали все 17 караваев, которые торжественно вручили гостям-хлеборобам. Именно создали, а не просто испекли, потому что каждый был не только вкусным и ароматным, но и настоящим произведением искусства. "Мы все вместе идеи продумывали, - делятся секретами умелицы. - Вручную плели косички, лепили цветочки, гроздочки рябины для украшений. Каждый каравай пекли весом около двух килограмм. Потом укладывали на белорусский рушник, сверху закрепляли солонку - все по народным традициям. К слову, мы нередко печем караваи, их заказывают на свадьбы, другие праздники. Но для "Дажынак" старались особенно, ведь это же наша визитка, мы принимали почетных гостей со всей области".

"Такой масштабный фестиваль - прекрасная возможность показать свои возможности всей области, - считает Павел Тихонович. - То, что представлено на "Дажынках", становится брендом, и мы теперь особенно в ответе за качество нашей выпечки".
Впрочем, тот, кто хоть однажды попробовал малюшичские изделия, в их качестве не сомневается. "Хлеб с домашним вкусом", - говорят люди, и охотно везут его в Гродно, Минск и другие города, когда бывают в Кореличах. В райцентре хозяйство открыло свой павильон, и товар уходит вразлет, бывает, не успевая остыть. Продукцию закупают все хозяйства района для своих столовых. А к простым сельским покупателям она приезжает, можно сказать, на дом. В деревни и агрогородки по согласованным маршрутам отправляются машины, ведется выездная торговля. География уже вышла за пределы района и охватила ближние села Новогрудского района. Свой фирменный магазинчик открыли и прямо при пекарне.

Что в топе у покупателей, интересуемся у мастериц. Отвечают однозначно - новинки, их каждый старается попробовать. Из последних - изделия из слоеного теста, которое освоили недавно, и тот самый "Чесночный барон". "В день выпекаем порядка 2 тыс. изделий и все продается, вчерашнего хлеба у нас нет", - говорят в сельской пекарне.
Фото Леонида ЩЕГЛОВА и КСУП "Малюшичи",
БЕЛТА.-0-
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