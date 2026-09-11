Челлендж рекордов, "Мосты дружбы", велопробег. Узнали программу событий Гомельской области ко Дню народного единства





Уже с 10 сентября в районах области и в Гомеле стартовала праздничная неделя "Встречаем 17 сентября". "Тематика каждого дня собрала все то, что нас объединяет", - сделал акцент первый заместитель председателя комитета.





Так, открыли неделю информационно-просветительские события под общим названием "Потолкуем толокой". "В каждом районе области и Гомеле проходили круглые столы, дискуссионные площадки, встречи, прочие просветительские мероприятия. Сегодня во всей области проходит День белорусской кухни, к которому присоединились 76 организаций", - рассказал Дмитрий Исаченко.





Завтра - День добрых дел. Повсеместно пройдут акции по благоустройству родного края. На воскресенье запланирован "Душевный вечерок, или Поем вместе". Это проект, где каждый сможет почувствовать себя артистом и продемонстрировать вокальное мастерство.





В понедельник, 14 сентября, состоится челлендж рекордов "А нас больше!" Во вторник, 15 сентября, приглашают на марафон дворовых игр. "Классики, резиночки, городки - будет интересно, будет активно", - заверил Дмитрий Исаченко.





16 сентября наведут "Мосты дружбы". Молодежь через телемосты будет общаться со сверстниками из отдаленных районов страны.





"Обращу внимание, что анонсы каждого тематического дня, в которых указано и время, и место проведения, размещены в информационных ресурсах региональных СМИ и горрайисполкомов", - подчеркнул Дмитрий Исаченко.





По его словам, запланированы также открытия ряда объектов. "Например, терапевтического отделения Ельской районной больницы после ремонта. Открытие объектов при реализации гражданской инициативы "Эхо войны. Сохраним память вместе" в деревне Залипье Гомельского района", - конкретизировал первый заместитель председателя комитета.





Непосредственно 17 сентября состоится областной велопробег "В единстве сила" с единым стартом во всех районах области и в Гомеле. В учреждениях образования пройдет второй областной краеведческий диктант "Достижениями страны горжусь", единые уроки, посвященные Дню народного единства.





"В музеях и библиотеках размещаются тематические выставки. Например, в дворцово-парковом ансамбле фотодокументальная выставка расскажет о процессе воссоединения белорусских земель в 1939 году, об участниках освободительного похода Красной армии - уроженцах Гомельской области. Также в этот день пройдет 7-я областная спартакиада общественных объединений области. В районах и областном центре запланированы торжественные и памятные события, авто- и мотопробеги, акции, интернет-проекты, форумы", - добавил Дмитрий Исаченко.





Он выразил уверенность, что каждый житель и гость Гомельской области найдет мероприятие по интересам. "Всех поздравляю с наступающим Днем народного единства. Цените, любите и гордитесь нашей родной Республикой Беларусь", - заключил первый заместитель председателя комитета.-0-

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Как Гомельская область встречает День народного единства, рассказал журналистам первый заместитель председателя комитета идеологической работы и по делам молодежи облисполкома Дмитрий Исаченко, передает корреспондент БЕЛТА.