28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частная стоматология Пинска не доплатила порядка 700 тыс. рублей налогов, сообщили БЕЛТА в МНС.



Сокрытие выручки обнаружила налоговая инспекция города во время проверки. Организация применяла особый порядок налогообложения - уплачивало налог при упрощенной системе налогообложения по ставке 6%.



"Но и применения небольшой ставки налога учредителям организации оказалось мало. Проведенные оперативные мероприятия показали, что чек за оказанные стоматологические услуги "пробивался" не всегда, а только по требованию клиента. Согласно черновым записям установлена сумма сокрытой выручки в размере 2,2 млн рублей. Поскольку указанные денежные средства оставались в распоряжении должностных лиц клиники и не использовались на нужды клиники, они были признаны доходами физических лиц и объектом для исчисления подоходного налога с физических лиц", - рассказали в МНС.



В адрес плательщика направлено уведомление с предложением в добровольном порядке исполнить налоговые обязательства и доплатить налоги более чем за два года. Плательщиком представлены уточненные налоговые декларации, дополнительно уплачено в бюджет порядка 700 тыс. рублей, в том числе подоходного налога с физических лиц в сумме 565 тыс. рублей.



Информация о выплаченных доходах с сумм сокрытой выручки направлена в территориальные органы Фонда социальной защиты населения и "Белгосстрах" для рассмотрения вопроса о взыскании причитающихся отчислений.-0-