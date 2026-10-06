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Час пик и опасные переходы. ГАИ Минска проверяет соблюдение ПДД пользователями СПМ

Опубликовано:

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Регионы
06 октября 2026, 19:29

Час пик и опасные переходы. ГАИ Минска проверяет соблюдение ПДД пользователями СПМ

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УГАИ ГУВД Мингорисполкома с 5 по 8 октября проводит комплекс профилактических мероприятий, уделяя особое внимание безопасности пешеходов и пользователей СПМ. В часы пик сотрудники столичной ГАИ следят за ситуацией у пешеходных переходов, рассказал журналистам заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Денис Ливанович, передает корреспондент БЕЛТА.
Профилактические мероприятия направлены на формирование правосознания, повышение дисциплины участников дорожного движения и профилактику ДТП с участием пользователей средств персональной мобильности - прежде всего тех, кто передвигается на электросамокатах и велосипедах.
По словам замначальника, в этом сезоне увеличились ДТП с участием этой категории участников дорожного движения. И выбор времени не случаен: с начала осени и до наступления зимы ситуация на дорогах обычно ухудшается. Среди причин - раннее наступление темноты и плохая погода. Пешеходы надевают темную одежду, а световозвращающие элементы после лета еще не всегда используют. "Этот переходный период всегда характеризуется всплеском аварийности. С учетом динамики дорожно-транспортного травматизма эти вопросы необходимо предупреждать уже сейчас", - подчеркнул Денис Ливанович.

Время дежурств сотрудников также выбрано с учетом интенсивности движения. "Мы начинаем работать в 16.00 и заканчиваем в 19.30 - в это время люди возвращаются домой с учебы и работы, а на дорогах одновременно становится больше водителей. В часы пик ДТП происходят чаще", - пояснил он.
Сотрудники УГАИ дежурят у пешеходных переходов в разных районах столицы, поскольку эти места относятся к потенциально опасным. "Самые аварийно опасные места, где происходят ДТП с участием электросамокатов и велосипедистов, - пешеходные переходы, как регулируемые, так и нерегулируемые. В большинстве случаев причина одна: пользователь средства персональной мобильности не спешивается перед пересечением проезжей части и нарушает правила дорожного движения. Это один из основных факторов ДТП: он влияет и на то, насколько своевременно водитель заметит электросамокат на переходе, и на то, успеет ли он остановить транспортное средство. Поэтому мы принципиально подходим к расследованию и рассмотрению таких ДТП", - подчеркнул Денис Ливанович.

Во время рейдов сотрудники ГАИ напоминают пользователям средств персональной мобильности, в том числе велосипедистам, что перед пересечением проезжей части необходимо спешиться и вести устройство рядом. "Также напоминаем, что детям до 14 лет запрещено пользоваться средствами персональной мобильности на улично-дорожной сети. Передвигаться на них детям можно только в жилых зонах. А выезжать на улично-дорожную сеть разрешается лишь в сопровождении совершеннолетнего", - добавил он.
Сотрудники ГАИ также оценивают, к какой категории относится устройство, на котором передвигался пользователь. "Мы устанавливаем, является ли устройство средством персональной мобильности или по максимальной скорости и мощности его следует отнести к другой категории, например к электромопедам или электромотоциклам. Для этого проводим эксперименты и изучаем документацию. Затем даем правовую оценку действиям водителя: выясняем, есть ли у него необходимые документы для участия в дорожном движении, договор страхования и водительское удостоверение соответствующей категории", - пояснил он.

По словам Дениса Ливановича, культура поведения на дороге формируется годами и требует систематической работы. "Для этого необходимо проводить профилактическую работу, в том числе такую, как мы ведем сейчас. Культура управления и самокатом, и велосипедом с каждым годом, конечно, становится лучше", - отметил он.
При этом, по словам замначальника, в ДТП с участием электросамокатов чаще всего виноваты сами пользователи этих устройств. "Это связано с обязанностью спешиваться перед пешеходным переходом, установленной правилами дорожного движения, которые вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Спешиваться необходимо на всех пешеходных переходах, кроме регулируемых, оборудованных специальным велосветофором или велотабличкой. Также ПДД запрещают перевозить пассажиров на средствах персональной мобильности. Среди характерных нарушений - несоблюдение правил несовершеннолетними пользователями таких устройств. Призываем родителей и законных представителей разъяснять детям правила дорожного движения и контролировать использование СПМ, которые они приобрели и предоставили детям", - добавил Денис Ливанович.

Несовершеннолетним пешеходам, ставшим участниками или виновниками ДТП, УГАИ уделяет особое внимание. "Мы направляем информацию в учреждения образования, где учатся дети, а при необходимости инициируем административный процесс в отношении их законных представителей", - отметил замначальника.
По его словам, некоторые граждане продолжают нарушать ПДД. В столице, например, есть случаи повторного управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения в течение года. "Есть и граждане, в отношении которых может быть начато уголовное преследование за повторное управление транспортным средством без права управления", - указал Денис Ливанович.

Столичная Госавтоинспекция продолжит контролировать соблюдение ПДД этой категорией участников. "Эту акцию мы проводим не впервые и с учетом сезона будем повторять регулярно. Пока продолжается сезон электросамокатов и велосипедов, основное внимание уделяем их пользователям. Позже их количество заметно сократится и акцент сместится на пешеходов. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать требования законодательства и с пониманием относиться к принимаемым мерам и проводимым профилактическим мероприятиям", - подытожил заместитель начальника.-0-
Фото Андрея Синявского
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ГАИ дороги Минск
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