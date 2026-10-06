Час пик и опасные переходы. ГАИ Минска проверяет соблюдение ПДД пользователями СПМ

Время дежурств сотрудников также выбрано с учетом интенсивности движения. "Мы начинаем работать в 16.00 и заканчиваем в 19.30 - в это время люди возвращаются домой с учебы и работы, а на дорогах одновременно становится больше водителей. В часы пик ДТП происходят чаще", - пояснил он.
Сотрудники УГАИ дежурят у пешеходных переходов в разных районах столицы, поскольку эти места относятся к потенциально опасным. "Самые аварийно опасные места, где происходят ДТП с участием электросамокатов и велосипедистов, - пешеходные переходы, как регулируемые, так и нерегулируемые. В большинстве случаев причина одна: пользователь средства персональной мобильности не спешивается перед пересечением проезжей части и нарушает правила дорожного движения. Это один из основных факторов ДТП: он влияет и на то, насколько своевременно водитель заметит электросамокат на переходе, и на то, успеет ли он остановить транспортное средство. Поэтому мы принципиально подходим к расследованию и рассмотрению таких ДТП", - подчеркнул Денис Ливанович.
Во время рейдов сотрудники ГАИ напоминают пользователям средств персональной мобильности, в том числе велосипедистам, что перед пересечением проезжей части необходимо спешиться и вести устройство рядом. "Также напоминаем, что детям до 14 лет запрещено пользоваться средствами персональной мобильности на улично-дорожной сети. Передвигаться на них детям можно только в жилых зонах. А выезжать на улично-дорожную сеть разрешается лишь в сопровождении совершеннолетнего", - добавил он.
По словам Дениса Ливановича, культура поведения на дороге формируется годами и требует систематической работы. "Для этого необходимо проводить профилактическую работу, в том числе такую, как мы ведем сейчас. Культура управления и самокатом, и велосипедом с каждым годом, конечно, становится лучше", - отметил он.
При этом, по словам замначальника, в ДТП с участием электросамокатов чаще всего виноваты сами пользователи этих устройств. "Это связано с обязанностью спешиваться перед пешеходным переходом, установленной правилами дорожного движения, которые вступили в силу с 1 сентября 2025 года. Спешиваться необходимо на всех пешеходных переходах, кроме регулируемых, оборудованных специальным велосветофором или велотабличкой. Также ПДД запрещают перевозить пассажиров на средствах персональной мобильности. Среди характерных нарушений - несоблюдение правил несовершеннолетними пользователями таких устройств. Призываем родителей и законных представителей разъяснять детям правила дорожного движения и контролировать использование СПМ, которые они приобрели и предоставили детям", - добавил Денис Ливанович.
Несовершеннолетним пешеходам, ставшим участниками или виновниками ДТП, УГАИ уделяет особое внимание. "Мы направляем информацию в учреждения образования, где учатся дети, а при необходимости инициируем административный процесс в отношении их законных представителей", - отметил замначальника.
Столичная Госавтоинспекция продолжит контролировать соблюдение ПДД этой категорией участников. "Эту акцию мы проводим не впервые и с учетом сезона будем повторять регулярно. Пока продолжается сезон электросамокатов и велосипедов, основное внимание уделяем их пользователям. Позже их количество заметно сократится и акцент сместится на пешеходов. Призываем всех участников дорожного движения соблюдать требования законодательства и с пониманием относиться к принимаемым мерам и проводимым профилактическим мероприятиям", - подытожил заместитель начальника.-0-
Фото Андрея Синявского