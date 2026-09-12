Чайная церемония, иероглиф на память и сладости востока. Чем запомнился фест национальных культур в Гомеле

- "Это город моей судьбы, ни на какой другой его не поменяю". Гомельчане признались в любви областному центру
Вешалка с национальным гардеробом из натуральных тканей привлекала не меньше внимания, чем китайская народная игра. Гомельчанки желали примерить и каждодневные одежды, и нарядные. Китайские костюмы по-особенному подчеркивали красоту белокурых красавиц с васильковыми глазами.
Линь Цзясинь живет в Гомеле и преподает китайский язык. Постепенно девушка раскрывает для себя Беларусь. "Мне также очень интересен национальный костюм Беларуси. Он совершенно другой и по дизайну, и по цвету. Очень полюбилась и белорусская кухня, особенно драники со сметанкой", - поделилась она.
Колорит Пакистана передали иностранные студенты Гомельского медуниверситета. Через национальные костюмы, блюда и игры они знакомили гомельчан со своей культурой.
"Здесь наши фрукты и сухофрукты, халва. Рекомендуем попробовать хлеб из разных видов муки, который пекут в тандыре. Получается очень вкусно", - презентует локацию будущий врач Али Хайдер, предлагая сыграть в игру - аналог Дженги, только из массивных деревянных блоков. Его земляки - девушки и парни - облачены в национальные одежды, отражающие культуру.
Али учится на пятом курсе и успел хорошо изучить Гомель, его улицы. Особенно ему нравится теплый климат и добрые отзывчивые люди. Полюбил и местную кухню, в рейтинге блюд - драники, хотя картошка - фаворит в любом виде, даже в качестве пирожного.
А уголок Казахстана презентовал коллектив средней школы №28 Гомеля. Впрочем, представить страну гомельчанам помогли друзья-казахи. Они предоставили национальные костюмы - женские, мужские и детские наряды, поделились рецептами национальных блюд и даже музыкальными инструментами. Казан с пловом манил ароматом гостей, немало желающих было попробовать чак-чак и свежайшие пирожки.
В сквере Дружбы состоялось дефиле в национальных костюмах "Живой узор", прошел динамичный батл уличных танцев стрит-денс, а также выставка автомобилей. Все желающие могли прикоснуться к представленным национальным культурам через ароматные блюда и мастер-классы.
Гуляния в честь Дня города в Гомеле продолжились до полуночи.-0-
Фото Марины Васильевой