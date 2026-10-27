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Бывшего главного зоотехника предприятия АПК в Берестовицком районе осудили за взятки 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
27 октября 2026, 18:02

Бывшего главного зоотехника предприятия АПК в Берестовицком районе осудили за взятки 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
27 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Берестовицкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу о получении должностным лицом предприятия агропромышленного комплекса взяток. Общая сумма полученных средств составила 5 тыс. рублей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гродненской области

Установлено, что обвиняемый, исполняя обязанности главного зоотехника предприятия и являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, из корыстной заинтересованности с апреля 2024 года по июль 2026 года неоднократно принимал для себя материальные ценности за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию. Деньги предоставлялись исключительно в связи с должностным положением обвиняемого: за помощь в выборе конкретного юридического лица в качестве поставщика кормовых добавок для крупного рогатого скота.

В ведомстве добавили, что летом 2025 года этот специалист уже был привлечен к уголовной ответственности и осужден к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1 год за организацию внесения должностными лицами организаций АПК заведомо ложных сведений и записей в официальные документы. Однако должных выводов для себя мужчина не сделал и продолжил противоправную деятельность.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Берестовицкого района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.430 УК фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 400 базовых величин (18 тыс. рублей) и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, а также совершением юридически значимых действий, на 5 лет. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0- 
Теги
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