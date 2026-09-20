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Быть здоровым, иметь семью, дело по душе. Жители Витебской области рассказали, в чем нашли счастье

Опубликовано:

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Регионы
20 сентября 2026, 15:46

Быть здоровым, иметь семью, дело по душе. Жители Витебской области рассказали, в чем нашли счастье

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Институт социологии НАН Беларуси по заказу БИСИ провел комплексное республиканское социологическое исследование в июле-августе текущего года. На вопрос "Считают ли белорусы себя счастливыми людьми?" 89,8% из числа опрошенных ответили "Да". У жителей Витебской области корреспондент БЕЛТА поинтересовался, в чем они находят свое счастье. 
Важную роль играет социально-экономическая модель страны

Заведующий кафедрой информационных технологий и управления бизнесом ВГУ имени П.М.Машерова, эксперт регионального отделения БИСИ по Витебской области Эдуард Павлыш рассказал, какие факторы повлияли на повышение уровня счастья в целом белорусов и в частности жителей Витебщины. "Удовлетворенность жизнью или счастье - категория субъективная. Она зависит не столько от конкретных цифр, сколько от обстановки, динамики и информационного контекста, в котором проходит опрос, а также от эмоционального состояния человека. Что касается Беларуси, важную роль играет социально-экономическая модель нашей страны, обеспечивающая относительно справедливое распределение доходов. Беларусь входит в тройку стран мира с самым низким коэффициентом Джини - показателем имущественного расслоения, то есть разницы между доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных. Беларусь - одна из трех стран мира, где этот разрыв самый скромный. Это немаловажно", - сказал Эдуард Павлыш.

По поводу социально-экономических показателей Витебщины он добавил, здесь речь идет об авансе от государства жителям региона. "Президент отмечал, что регион получает достаточно нормальный по меркам нашей экономики доход, хотя его показатели несколько хуже. Есть субъективные причины этого - где-то кто-то недоработал. Есть объективные: самая низкая плотность населения, более суровый климат, менее плодородные почвы. Но это не повод постоянно давать Витебщине больше дотаций. Это повод искать пути повышения эффективности, возможно, переориентировать деятельность. При этом мы не говорим о катастрофическом разрыве с другими регионами Беларуси, как, например, между центром и периферией во многих других странах и на Западе", - сказал эксперт. 

По его словам, у населения Витебской области ситуация более или менее стабильная - не молочные реки с кисельными берегами, но существенного ухудшения не происходит. "Это само по себе источник эмоциональной стабильности. Причем не просто стабильности. Стабильность, когда в мире бушуют грозы и бури, стоит очень много", - подчеркнул Эдуард Павлыш.

Также он акцентировал внимание на том, что позитивная оценка уровня своего счастья - это аванс от жителей страны государству. "Он заключается в том, что они ощущают себя счастливыми, надеясь, что государство сохранит достижения, в том, что они с уверенностью смотрят в будущее. Играет роль и то, какие события в мире происходят в последние годы: не самые хорошие новости и примеры идут с севера от прибалтийских соседей, с юга - от Украины. Это хрупкое состояние баланса, которого удается достичь Беларуси, население сейчас может оценить. Состояние счастья будет зависеть от того, насколько мы все вместе - государство и жители - сможем это сохранить", - сказал эксперт.

Главное - трудиться с полной отдачей

Согласно результатам социологического исследования, молодежь (от 18 до 30 лет) более позитивно оценивает уровень своего счастья.

Студент четвертого курса юридического факультета ВГУ им. П.М.Машерова Антон Булыня рассказал, что для него истинные ценности кроются в простых, но самых важных вещах: здоровье и счастье близких, возможность любить и быть любимым, заниматься делом по душе. "Свою будущую профессию определил в 11-м классе. На мой выбор повлияла не только семья и личные предпочтения, но и преподаватель, учитель с большой буквы - Елена Анатольевна Зубакина, преподаватель обществоведения и истории Беларуси в средней школе №4 Витебска. Это человек, который живет своим предметом и переживает за знания каждого учащегося. Мне запомнилась ее фраза: "Ребята, вы можете не знать всемирную историю, но историю своей страны вы знать обязаны", - сказал Антон.

Он также ведет активную общественную деятельность, является членом Молодежного совета при Центральной избирательной комиссии, активно участвует в жизни Белорусской партии "Белая Русь", является председателем молодежного крыла первичной организации общественного объединения, а также возглавляет профсоюзную организацию юридического факультета.

Свое будущее он видит на государственной службе. "Служение государству, белорусскому народу - это мои жизненные приоритеты, которые закладывались во мне с детства. Приведу интересный факт. Я поднимаю семейные архивы, общаюсь не только с родственниками, но и стараюсь искать знакомых, друзей родственников, которых нет в живых. Этим летом мне довелось узнать, что мой прапрадед штурмовал Рейхстаг. Для меня это большой повод для гордости. Я не могу предать память о нем", - подчеркнул Антон.

Он добавил, что государство делает очень много для того, чтобы молодежь могла реализоваться. "У нас есть возможности развиваться во всех направлениях. Главное - трудиться с полной отдачей. Сейчас действительно очень тяжелая геополитическая обстановка, но я ни капли не сомневаюсь, что мы пройдем этот этап с высоко поднятой головой, и наша молодежь с опытом старшего поколения, плечом к плечу, построит еще более сильное государство", - сказал юноша.

Пенсионерка из Витебска Лариса Волкова также считает себя счастливым человеком. "Родилась в деревне в Барановичском районе. Хорошо училась в школе и сразу поступила в Витебский технологический институт. Работала технологом на предприятии "Витебчанка". Тогда там трудилось более 1,6 тыс. человек, в основном женщины. Старалась прийти на помощь каждому, искала положительный выход из ситуации. И меня окружали хорошие люди, с которыми было легко находить взаимопонимание. Потом меня избрали председателем профкома. На фабрике отработала в общей сложности 16 лет. Затем перешла в областной комитет отраслевого профсоюза, который возглавляла 17 лет. Это был лучший коллектив, построенный на доверии и нацеленный на результат. Успела получить второе высшее юридическое образование, ведь приходилось решать трудовые, гражданские и семейные вопросы", - рассказала женщина.

Она отметила, что надо любить свое дело - счастье в этом. "Если человек не любит то, что делает, это не жизнь, а мучение. У меня этого не было. Легко, конечно, тоже не было, но было интересно", - уточнила она.  

По словам Ларисы Волковой, за последние три десятилетия Беларусь достигла значительного прогресса благодаря труду предшествующих поколений. "Моя бабушка (1899 года рождения) была умницей, окончила гимназию и даже помогала мне с задачками. Но жила тяжело, всю жизнь работала физически, а колхозная пенсия составляла всего 12 рублей. Отмечу, что в нашей семье работа стояла на первом месте. Мама окончила ветеринарную академию и была отличным ветврачом. Папа работал водителем и всегда был в передовиках", - рассказала Лариса Волкова. 

Она считает, что сегодня в стране созданы все условия для достойного будущего молодежи, нужно только прикладывать усилия - под лежачий камень вода не течет.

Живем под мирным небом. Это и есть настоящее счастье 

Для медицинского брата-анестезиста отделения анестезиологии и реанимации №3 Витебской областной клинической больницы Ильи Александровича счастье - быть здоровым. "Когда работаешь в медицине, начинаешь по-другому воспринимать жизнь. Счастье - это не болеть, быть в трезвом уме долгие годы. У меня есть родители, девушка - будущий доктор. Я полностью здоров. У меня нет причин не быть счастливым", - сказал он.

Молодой специалист Илья уверен в успешном будущем Беларуси. За первый год работы он успел оценить и отзывчивость коллег, и сильную поддержку со стороны руководства и отраслевого профсоюза. "Мы развиваемся, уверенно конкурируем с другими странами и главное - живем под мирным небом. Это и есть настоящее счастье", - сказал Илья.

Учитель искусства в средней школе №38 Витебска Ирина Сидоренко рассказала, что ее счастье - в успехах как собственных детей (а их у нее четверо), так и учеников. "Я радуюсь, когда у детей все получается. Старший сын Дима занимается спортом. Ксения поступила в БГУ на специальность "социальные коммуникации" факультета философии и социальных наук. Дочка Алеся учится в 9-м классе, хочет быть программистом. Самая младшая, Майя, учится в четвертом классе, занимается в музыкальной школе и хочет связать свою жизнь с творчеством", - рассказала Ирина.

Она отметила, что в ее окружении несчастных людей тоже нет. "Бывают какие-то проходящие мелкие проблемы, но люди не теряют оптимизма, смотрят в будущее с надеждой. Для моей 76-летней мамы внуки - главная радость в жизни. Она невероятно помогала мне, когда дети были маленькими, и отдавала им всю свою заботу. Теперь они отвечают ей огромной взаимностью и просто обожают свою бабушку. Муж разделяет со мной счастье. Мы женаты уже 20 лет. Наш главный секрет крепкого брака - умение находить компромиссы и ценить приятные мелочи каждый день", - сказала Ирина.

Будущее ей видится спокойным, жизнеутверждающим. "Я смотрю с оптимизмом в будущее и верю, что все будет хорошо", - добавила она.-0-
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