Быть нужным, развиваться, достойно зарабатывать. Почему белорусы любят свою работу и что для них важно? 

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Елена живет и работает в одном из агрогородков Барановичского района. С 1989 года трудится в одном месте. "Я сейчас главный экономист и своей работой очень довольна. Я выбрала ту профессию, которую мне, наверное, и надо было выбрать. Самое основное - уровень заработной платы. Он меня вполне устраивает. Условия для работы прекрасные. Коллектив у нас небольшой, но живем дружно, работаем слаженно", - отметила сельчанка.Иван преподает химию и биологию в одной из школ Кобрина. По его словам, брал целевое направление для поступления в университет, чтобы после окончания учебы вернуться домой. "Пришел работать в школу. Прерывался только на год службы в армии, а затем продолжил трудиться. В принципе, меня все устраивает, работать нравится. Как и везде, естественно, есть свои нюансы, особенности и с графиком, и с нагрузкой. Уходить пока куда-то не планирую, хочется дальше развиваться как учитель. Я получил вторую квалификационную категорию, в этом году буду получать первую", - поделился учитель. Он подметил важный аспект: начинал без опыта, по мере увеличения стажа растет и его зарплата."После университета у меня было желание быть нужным в своем районе и городе, поэтому пришел на отработку именно сюда. Но хочется развиваться дальше. Не намерен долго сидеть на одном месте, стремлюсь двигаться дальше", - сказал молодой человек.Из Бреста в Жабинку ездит Елена. На завод она пришла молодым специалистом. Отработав два года, продлила контракт. "Я работаю инженером-программистом. В целом довольна. На заводе идет модернизация программных продуктов, и такие задачи очень интересно решать. Предприятие предоставляет хороший соцпакет, трансфер из Бреста до Жабинки. Удобно, по времени на дорогу ничего не теряю, если бы добиралась на работу в областном центре. У нас дружный коллектив", - перечислила Елена. Для нее также очень важно, что наниматель предоставляет возможности не только для профессионального роста, но и всестороннего развития сотрудников. "Руководство поддерживает, поощряет участие в конференциях, в общественных, культурных, спортивных мероприятиях. Проводятся тренировки по футболу и волейболу. Участвуем в районных, областных, республиканских соревнованиях", - обратила внимание девушка.Ольга работает врачом-инфекционистом в родных Ляховичах. "Когда было распределение, я хотела к себе домой, потому что меня распределяли в Столин. Мне нравится наш район, родители здесь, я знала нашу больницу. Место работы мне нравится. Замечательное отношение руководства, зарплата достойная, можно профессионально развиваться. В больнице создают все условия - только работай", - подчеркнула медик. В Ляховичах ей комфортно жить и работать. "Наш город маленький и уютный. Минск - большой, там хорошо погулять. А потом тянет вернуться домой", - заметила Ольга.Ее тезка трудится в одной из сельхозорганизаций Ганцевичского района. Карьеру в сфере АПК она строит уже 11 лет. Прошла путь от молодого специалиста до главного агронома, и останавливаться на этом не намерена. "Работать нравится, хотя бывает тяжело. Допустим, была уборочная кампания, работали до 10, до 11 часов вечера. Заработная плата - кто бы что ни говорил, один из важных моментов, который держит в хозяйстве. Но мне само по себе нравится сельское хозяйство. Нравится, когда зацветает рапс, появляются колоски на ржи. Удовольствие приносит, как создана природа, какая красота окружает, - сказала сельчанка. - Любой человек хочет подниматься по карьерной лестнице выше и выше. К этому стремлюсь и я".Данияр вместе с супругой и маленьким сыном перебрались из шумного Гродно на Полесье. В маленькие Микашевичи жену направили по распределению. "Живем тут четвертый год. У жены была отработка, она врач. Я работал сначала в магазине, потом решил попробовать устроиться на "Гранит". Очень доволен, что попал на это предприятие, влился в коллектив. Условия по соцпакету замечательные. Работаю обрубщиком в литейно-механическом цеху. По профессии я повар, а вот как интересно повернула судьба", - заметил мужчина.По его словам, благодаря этой работе у него сложился круг общения, он обзавелся новыми друзьями. Для него это очень важно, потому что в Микашевичах не живет никто из близких. "Отработка у жены уже завершилась и мы решили остаться в Микашевичах. Условия для жизни ничем не отличаются от большого города. А за развлечениями можно на выходных куда-то съездить. Это не столь важно. Допустим, приехал молодой специалист, для него делается все, предоставляется арендное жилье. Мое предприятие помогло нам с жильем. Это тоже поспособствовало тому, чтобы остаться и дальше жить. Наш сын в этом году пошел в школу. Он занимается в кружках: танцы, рисование, бассейн, робототехника", - перечислил Данияр.Социсследование проводил в июле - августе 2026 года Институт социологии НАН Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований (БИСИ).