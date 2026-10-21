Быть не просто отцом. Семейные сборные Гомельской области борются за победу в проекте "Папа-зал"

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Фото Марины Васильевой Фото Марины Васильевой

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Второй областной турнир семейного республиканского проекта "Папа-зал" стартовал в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.Программу турнира открыли командные соревнования. На старт вышли около 20 сборных районов Гомельской области. Со спортивным азартом в борьбу вступили семейные дуэты в составе отцов и сыновей или дочерей. Все без исключения готовы продемонстрировать сплоченность, командный дух, силу и ловкость.В каждой команде - только боевой настрой. Александр Соколевский из Гомеля на спортивном старте вместе с младшей дочерью Алисой. Команда прокачана на единство и поддержку. "Пришли за эмоциями. Дети попросились на этот турнир, конечно, согласился. Это отличная альтернатива просиживанию в мобильном. Мы стараемся всегда быть в движении, находим время на пробежки, велопрогулки", - рассказал счастливый отец дочек. Самый главный фанат и болельщик Соколевских - старшая дочь Ангелина. Она учится по специальности "учитель физкультуры", а также уже много лет занимается волейболом.Всегда и во всем старается быть примером для своих троих сыновей и Алексей Шалаш из Лельчицкого района. Семейная команда всегда рада сыграть в футбол даже на своем подворье.Как подчеркнул первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Игорь Назарчук, региональный турнир направлен на укрепление и развитие отцовско-детских отношений, на улучшение взаимопонимания между школой, родительской общественностью и общественными объединениями, укрепление института семьи, популяризацию здорового образа жизни и развитие активной гражданской позиции у подрастающего поколения. "Сложно представить более классного чувства, чем быть отцом", - акцентировал он.Проект "Папа-зал" инициирован молодежью юго-восточного региона на 43-м съезде БРСМ и успешно реализуется, способствуя укреплению связи между отцами и детьми, продвижению здорового образа жизни и развитию активной гражданской позиции. Проект призван содействовать развитию и реализации молодежных общественно значимых инициатив, воспитанию у подрастающего поколения национального и гражданского самосознания, а также популяризации деятельности и имиджевых программ под эгидой БРСМ.