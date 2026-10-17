Бульбол, мастер-классы. Для детей и взрослых на "Дажынках" в Миорах проводят интерактивные игры 

Мастера из Шумилинского района предлагают посетителям подворья сплести соломенного паука, которого можно забрать домой в качестве сувенира и оберега. "Региональные особенности плетения таких пауков в том, что они изготавливаются из 12 одинаковых отрезков соломинок и создается равнобедренный ромб. Затем несколько таких деталей можно объединить в один большой или по желанию отдельными элементами декорировать жилье. В старину считалось, что соломенный паук в течение года ловит в себя отрицательную энергию, и по истечение этого срока такую поделку следует сжечь и сделать нового паука", - рассказали специалисты.

Артисты из разных районов Витебщины привлекают гостей танцами и песнями, которые предлагают исполнить вместе и устроить вокально-хореографический "флешмоб". Среди подворий и торговых рядов обустроены яркие тематические фотозоны, привлекающие любителей оригинальных селфи. Очереди выстраиваются и около интерактивных площадок различных ведомств - милиции, Департамента охраны, МЧС, а также учреждений образования.-0-

Фото Андрея Синявского

17 октября, Миоры /Корр. БЕЛТА/. Игры, развлечения и мастер-классы от народных мастеров для гостей и участников праздника тружеников села проводят на "Дажынках" в Миорах. На интерактивных площадках корреспонденту БЕЛТА рассказали, что больше всего пользуется популярностью.Также на различных подворьях для детей и взрослых проводят мастер-классы по созданию соломенных птичек, ангелочков и других фигурок. Мастера подчеркивают, что этот экологически чистый материал дарит большой заряд позитива и передает работающему с этим материалом человеку все накопленное в себе солнечное тепло.На празднике можно найти много затей для любого возраста. На площадке Территориального центра соцобслуживания населения Новополоцка можно попробовать себя в командной игре - покатать по лабиринту "золотой" орешек, чтобы он не оказался в лапках голодных белочек, а попал в центр площадки. Картонной конструкцией нужно "управлять" вдвоем, держа ее на весу и наклоняя в разные стороны. Такая игра развивает координацию, внимание и помогает паре сплотиться. Также желающие могут отгадывать загадки, пытаться различить наощупь в коробке, что за овощ скрывается внутри. За правильные ответы вручают сладкие призы.Полочане приглашают мальчишек, девчонок, а также их родителей на бульбол. Здесь нужно с помощью деревянного молотка на площадке, разделенной посередине стенкой с несколькими "арками", загнать картофелину с одного конца на другой, причем нужно сделать так, чтобы овощной "мяч" прошел через "ворота" и попал в лунку. Эту игру придумали музейные работники, соединив две игры - крикет и гольф. "Больше всего такое развлечение нравится детям, они идут к нам почти сплошным потоком", - признались организаторы.