



26-летней девушке позвонил якобы сотрудник цветочного магазина и сообщил о доставке букета на ее имя. Для согласования времени получения попросил продиктовать код из SMS. Вскоре ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Минсвязи. Он заявил, что ее учетную запись взломали, а на ее имя пытаются оформить кредиты. Чтобы разобраться в ситуации, девушку убедили написать заявление в КГК и отправить его фотографию.





Затем лжесотрудник КГК запугал минчанку, заявив, что от ее имени финансируется экстремистская деятельность. Чтобы доказать непричастность, ей предложили провести дома "видеообыск". Вместе с матерью девушка собрала все семейные сбережения (более $24 тыс. в эквиваленте) и продемонстрировала их собеседникам. По указанию аферистов она отвезла деньги в указанное место.





Позже мошенники заставили девушку обратиться в банк за кредитом. Получив отказ, они убедили ее "помочь другим проверить деньги". По их указанию минчанка забрала деньги у незнакомого мужчины и отвезла их за город, где спрятала. После этого аферисты перестали выходить на связь.-0-

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники обманули минчанку под видом доставки цветов: она отдала семейные сбережения, а затем сама стала курьером аферистов, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.